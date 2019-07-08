Первый тизер-трейлер Mulan / «Мулан» — киноверсии знаменитого мультфильма Disney о женщине-воине

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Студия Disney опубликовала первый тизер-трейлер Mulan / «Мулан» — киноадаптации знаменитого мультфильма, вышедшего в 1998 году.

В основе фильма, как и оригинального мультфильма, лежит средневековая китайская баллада о Хуа Мулань — женщине, вступившей в ряды армии, чтобы спасти своего отца от неминуемой гибели во внезапно начавшейся войне.

Трейлер в оригинале:

Режиссером киноверсии «Мулан» выступила Ники Каро («Оседлавший кита» 2002). Главную роль сыграла китайская актриса Лю Юфей («Запретное царство»). Также в фильме снялись Гун Ли («Мемуары гейши»), Донни Йен («Ип Ман») и Джет Ли в роли Императора.

Мировая премьера «Мулан» предварительно намечена на 27 марта 2020 года. Дата выхода фильма в Украине пока не определена.