Первый тизер-трейлер Mulan / «Мулан» — киноверсии знаменитого мультфильма Disney о женщине-воине
Студия Disney опубликовала первый тизер-трейлер Mulan / «Мулан» — киноадаптации знаменитого мультфильма, вышедшего в 1998 году.
В основе фильма, как и оригинального мультфильма, лежит средневековая китайская баллада о Хуа Мулань — женщине, вступившей в ряды армии, чтобы спасти своего отца от неминуемой гибели во внезапно начавшейся войне.
Трейлер в оригинале:
Режиссером киноверсии «Мулан» выступила Ники Каро («Оседлавший кита» 2002). Главную роль сыграла китайская актриса Лю Юфей («Запретное царство»). Также в фильме снялись Гун Ли («Мемуары гейши»), Донни Йен («Ип Ман») и Джет Ли в роли Императора.
Мировая премьера «Мулан» предварительно намечена на 27 марта 2020 года. Дата выхода фильма в Украине пока не определена.