Пессимистичные климатические модели, предсказывающие глобальное потепление, оказались самыми точными

Разнообразие климатических моделей — это причина, по которой результаты долговременных предсказаний изменений климата сильно отличаются друг от друга. Одни модели предсказывают потепление лишь на несколько градусов, другие – гораздо радикальнее. Люди часто указывают на более скромные модели, говоря, что с климатом все не так плохо. Но, увы, исследователи Института Карнеги выяснили, что самые точные модели – те, которые одновременно являются самыми суровыми.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые сравнили данные, полученные со спутников за последние десятилетия, с различными климатическими моделями.

В частности, в эти данные входило количество солнечного света, отраженного обратно в космос, и количество энергии, которое в общем входит в атмосферу Земли и покидает ее. Затем ученые проанализировали климатические модели, чтобы посмотреть, какая из них точнее всех предсказала реальное положение вещей.

Ученые выяснили, что самыми точными оказались модели, которые предсказывают высочайший уровень потепления к началу следующего века.

Согласно статье, с вероятностью в 93% прирост температуры к концу столетия относительно середины XIX века составит более четырех градусов Цельсия. В предыдущих исследованиях эта вероятность оценивалась в 62%

«Наши результаты предполагают, что достижение цели по стабилизации глобальной средней температуры потребует более существенного снижения выбросов парниковых газов, чем считалось ранее», — заключают ученые в статье.

Источник: Popmech