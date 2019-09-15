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По клипу Turbo Killer от Carpenter Brut сняли короткометражный фильм

По клипу Turbo Killer от Carpenter Brut сняли короткометражный фильм

По клипу Turbo Killer от Carpenter Brut сняли короткометражный фильм


Французские режиссеры Рафаэл Хернандес и Савитри Джоли-Гонфард, работающие в паре под псевдонимом Seth Ickerman, опубликовали финальный трейлер короткометражной картины Blood Machines, снятой по мотивам клипа на песню Turbo Killer, который данные постановщики сделали для синтвейв-проекта французского композитора Carpenter Brut в 2016 году.

Продолжительность ленты составит 50 минут. В ней расскажут о двух космических охотниках, которые преследуют цифрового «ИИ-призрака».

Чтобы снять продолжение клипа, Seth Ickerman провели две кампании на Kickstarter — и собрали в их рамках примерно $350 тысяч.

Роли в короткометражке исполнили Элиза Ласовски, Андерс Хайнрихсен, Ноэми Стивенс, Кристиан Эриксон, Жоэль Беркманс и Наташа Кэшман.

Премьера Blood Machines состоится в США 19 сентября на кинофестивале в Остине, позднее ее представят на других кинофестивалях. Кроме того, фильм выйдет в стриминговом сервисе Shudder, принадлежащем AMC Networks.

Клип на песню Turbo Killer.

Источник: DTF

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