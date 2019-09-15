По клипу Turbo Killer от Carpenter Brut сняли короткометражный фильм

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Французские режиссеры Рафаэл Хернандес и Савитри Джоли-Гонфард, работающие в паре под псевдонимом Seth Ickerman, опубликовали финальный трейлер короткометражной картины Blood Machines, снятой по мотивам клипа на песню Turbo Killer, который данные постановщики сделали для синтвейв-проекта французского композитора Carpenter Brut в 2016 году.

Продолжительность ленты составит 50 минут. В ней расскажут о двух космических охотниках, которые преследуют цифрового «ИИ-призрака».

Чтобы снять продолжение клипа, Seth Ickerman провели две кампании на Kickstarter — и собрали в их рамках примерно $350 тысяч.

Роли в короткометражке исполнили Элиза Ласовски, Андерс Хайнрихсен, Ноэми Стивенс, Кристиан Эриксон, Жоэль Беркманс и Наташа Кэшман.

Премьера Blood Machines состоится в США 19 сентября на кинофестивале в Остине, позднее ее представят на других кинофестивалях. Кроме того, фильм выйдет в стриминговом сервисе Shudder, принадлежащем AMC Networks.

Клип на песню Turbo Killer.

Источник: DTF