По клипу Turbo Killer от Carpenter Brut сняли короткометражный фильм
Французские режиссеры Рафаэл Хернандес и Савитри Джоли-Гонфард, работающие в паре под псевдонимом Seth Ickerman, опубликовали финальный трейлер короткометражной картины Blood Machines, снятой по мотивам клипа на песню Turbo Killer, который данные постановщики сделали для синтвейв-проекта французского композитора Carpenter Brut в 2016 году.
Продолжительность ленты составит 50 минут. В ней расскажут о двух космических охотниках, которые преследуют цифрового «ИИ-призрака».
Чтобы снять продолжение клипа, Seth Ickerman провели две кампании на Kickstarter — и собрали в их рамках примерно $350 тысяч.
Роли в короткометражке исполнили Элиза Ласовски, Андерс Хайнрихсен, Ноэми Стивенс, Кристиан Эриксон, Жоэль Беркманс и Наташа Кэшман.
Премьера Blood Machines состоится в США 19 сентября на кинофестивале в Остине, позднее ее представят на других кинофестивалях. Кроме того, фильм выйдет в стриминговом сервисе Shudder, принадлежащем AMC Networks.
Клип на песню Turbo Killer.
Источник: DTF
- Carpenter Brut известен, среди прочего, как автор саундтрека для Hotline Miami 2.