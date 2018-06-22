Поддерживать разговор с голосовым помощником Google Assistant теперь можно безо всяких ‘Нey Google’ и ‘OK Google’

До этого момента при каждом обращении к голосовому помощнику Google Assistant от пользователя требовалось произносить ключевую фразу «hey Google» или «OK Google». Долгое время пользователи просили Google внести изменения – сделать общение с ассистентом более естественным, позволив вести диалог без необходимости производить кодовую фразу при каждом новом обращении. И вот наконец Google внесла эти самые изменения.

Собственно, функциональность Assistant Continued Conversation была анонсирована еще на конференции для разработчиков Google I/O 2018 в мае, но доступна она стала только сейчас. Теперь голосовую команду для активации ассистента нужно отдать лишь единожды при начале разговора, после чего все последующие обращения можно отдавать безо всяких ‘Нey Google’ и ‘OK Google’. По завершении достаточно сказать Thank you или Stop, или просто замолчать – после восьми секунд тишины Assistant автоматически переходит в режим ожидания.

Пока что воспользоваться новой возможностью могут только англоязычные владельцы умных АС Google Home, Home Mini и Home Max. Функция активируется в настройках приложения (Settings > Preferences > Continued Conversation).

Источник: Google