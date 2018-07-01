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Подкаст The Big Beard Theory 171: Великое противостояние и сочувствие погибающим роботам
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Подкаст The Big Beard Theory 171: Великое противостояние и сочувствие погибающим роботам

Подкаст The Big Beard Theory 171: Великое противостояние и сочувствие погибающим роботам

Почему нас так расстраивает, что бедный маленький робот-рекордсмен замерзает в пылевой буре на далекой планете в миллионах километров от нас.

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Темы

  • [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
  • [00:02:35] ⋅⋅⋅ Великое противостояние Марса.
  • [00:08:43] ⋅⋅⋅ Opportunity в пылевой буре на Марсе и привязанньость к роботам.
  • [00:19:36] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.
  • [00:20:25] ⋅⋅⋅ Быстро ли остынет раскаленный металлический шар в космосе.
  • [00:22:54] ⋅⋅⋅ Где можно посмотреть на звезды в телескоп.
  • [00:24:50] ⋅⋅⋅ Почему планеты вращаются против часовой стрелки, а Венера — по часовой.
  • [00:27:10] ⋅⋅⋅ Карликовые планеты и пространство за Нептуном.
  • [00:30:59] ⋅⋅⋅ Могут ли существовать Вселенные внутри черных дыр и элементарных частиц.
  • [00:31:49] ⋅⋅⋅ Прощание.
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