Подкаст The Big Beard Theory 171: Великое противостояние и сочувствие погибающим роботам

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Почему нас так расстраивает, что бедный маленький робот-рекордсмен замерзает в пылевой буре на далекой планете в миллионах километров от нас.

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