Подкаст The Big Beard Theory 171: Великое противостояние и сочувствие погибающим роботам
Почему нас так расстраивает, что бедный маленький робот-рекордсмен замерзает в пылевой буре на далекой планете в миллионах километров от нас.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
- [00:02:35] ⋅⋅⋅ Великое противостояние Марса.
- [00:08:43] ⋅⋅⋅ Opportunity в пылевой буре на Марсе и привязанньость к роботам.
- [00:19:36] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.
- [00:20:25] ⋅⋅⋅ Быстро ли остынет раскаленный металлический шар в космосе.
- [00:22:54] ⋅⋅⋅ Где можно посмотреть на звезды в телескоп.
- [00:24:50] ⋅⋅⋅ Почему планеты вращаются против часовой стрелки, а Венера — по часовой.
- [00:27:10] ⋅⋅⋅ Карликовые планеты и пространство за Нептуном.
- [00:30:59] ⋅⋅⋅ Могут ли существовать Вселенные внутри черных дыр и элементарных частиц.
- [00:31:49] ⋅⋅⋅ Прощание.