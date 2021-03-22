Полёт над жерлом вулкана: пилот дрона снял извержение Фаградалсфьяль с близкого расстояния от кратера





В минувшую пятницу в Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьяль, расположенный поблизости от столицы страны Рейкьявика – примерно в 40 км к западу. Это его первое извержение после примерно 800-летней спячки. К счастью, извержение было небольшим и никому не угрожало. Зато оно подарило миру впечатляющие виды на текущую лаву, которые удалось снять с помощью БПЛА.

Это невероятное зрелище вблизи запечатлел исландский пилот беспилотника Бьорн Стейнбекк, который направил свой дрон в самый эпицентр извержения. В одном из фрагментов видно, как БПЛА пролетает над кратером на небольшой высоте прямо в момент выброса лавы. Не исключено, что дрон в этот момент получил повреждения в результате контакта с раскалёнными породами или газами. Зато кадры получились действительно впечатляющими. Увидеть дополнительные фотографии извержения можно в Instagram Стейнбекка.

Извержение вулкана Фаградалсфьяль можно назвать незначительным. Сама трещина, из которой выходят лавовые потоки, имеет протяжённость около 500-700 метров, а площадь разлива лавы – менее 1 квадратного километра. Извержению предшествовала серия подземных толчков, общее количество которых составило около 40 тыс. Извержение вулкана не привело к выпадению вулканического пепла. Вместе с тем, жителям, живущим с подветренной стороны вулкана, было рекомендовано закрыть окна из-за возможных выбросов газа.

Источник: The Verge