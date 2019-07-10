После выбора актрисы на роль Русалочки, ее отца Короля Тритона захотел сыграть комедийный актер Терри Крюс

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Неделю назад стало известно, что студия Disney выбрала на роль Русалочки молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли. Совершенно естественно, что сыграть ее отца — Короля Тритона — также предстоит актеру-афроамериканцу и у студии уже есть первый и практически идеальный претендент.

Если вы смотрели оригинальный мультфильм The Little Mermaid / «Русалочка», то наверняка помните, как именно выглядел Король Тритон — это седовласый бородатый старик с развитой мускулатурой. Именно так выглядит популярный комедийный актер Терри Крюс, если надеть на него парик с бородой.

Актер лично разместил свои фотографии в образе отца Ариэль и даже записал свои пробы с песней из мультфильма.

🧜🏾‍♂️ SINGING AUDITION! 🎶 under the sea!

under the sea!

my pecs are better,

my triton is bigger,

take it from me!

need a refresher?

watch @AGT! 🔱🧜🏾‍♂️ pic.twitter.com/Dx4ZbjEecD — terry crews (@terrycrews) 9 июля 2019 г.

Интересно, что фанаты тут же предложили еще одну кандидатуру на роль Короля Тритона. По их мнению, сыграть его должен Идрис Эльба:

Напомним, что режиссером фильма The Little Mermaid / «Русалочка» выступит Роб Маршалл, снявший мюзикл «Чикаго» (2002), экшен «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и сказку «Мэри Поппинс возвращается» (2018). Рыбку Флаундера «сыграет» Джейкоб Трамбле («Комната»), чайку Скаттла — актриса Аквафина («Безумно богатые азиаты»), а на роль злобной ведьмы Урсулы рассматривают комедийную актриссу Мелиссу Маккарти («Копы в юбках»). Производство фильма стартует в начале 2020 года.

P.S. С нетерпением ожидаем решения Disney, но с точки зрения редакции этого персонажа должен сыграть Киану Ривз.

Источник: EW