После выбора актрисы на роль Русалочки, ее отца Короля Тритона захотел сыграть комедийный актер Терри Крюс

Неделю назад стало известно, что студия Disney выбрала на роль Русалочки молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли. Совершенно естественно, что сыграть ее отца — Короля Тритона — также предстоит актеру-афроамериканцу и у студии уже есть первый и практически идеальный претендент.

Если вы смотрели оригинальный мультфильм The Little Mermaid / «Русалочка», то наверняка помните, как именно выглядел Король Тритон — это седовласый бородатый старик с развитой мускулатурой. Именно так выглядит популярный комедийный актер Терри Крюс, если надеть на него парик с бородой.

Актер лично разместил свои фотографии в образе отца Ариэль и даже записал свои пробы с песней из мультфильма.

