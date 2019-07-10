Блоги
После выбора актрисы на роль Русалочки, ее отца Короля Тритона захотел сыграть комедийный актер Терри Крюс

После выбора актрисы на роль Русалочки, ее отца Короля Тритона захотел сыграть комедийный актер Терри Крюс

После выбора актрисы на роль Русалочки, ее отца Короля Тритона захотел сыграть комедийный актер Терри Крюс


Неделю назад стало известно, что студия Disney выбрала на роль Русалочки молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли. Совершенно естественно, что сыграть ее отца — Короля Тритона — также предстоит актеру-афроамериканцу и у студии уже есть первый и практически идеальный претендент.

Если вы смотрели оригинальный мультфильм The Little Mermaid / «Русалочка», то наверняка помните, как именно выглядел Король Тритон — это седовласый бородатый старик с развитой мускулатурой. Именно так выглядит популярный комедийный актер Терри Крюс, если надеть на него парик с бородой.

Актер лично разместил свои фотографии в образе отца Ариэль и даже записал свои пробы с песней из мультфильма.

Интересно, что фанаты тут же предложили еще одну кандидатуру на роль Короля Тритона. По их мнению, сыграть его должен Идрис Эльба:

Напомним, что режиссером фильма The Little Mermaid / «Русалочка» выступит Роб Маршалл, снявший мюзикл «Чикаго» (2002), экшен «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и сказку «Мэри Поппинс возвращается» (2018). Рыбку Флаундера «сыграет» Джейкоб Трамбле («Комната»), чайку Скаттла — актриса Аквафина («Безумно богатые азиаты»), а на роль злобной ведьмы Урсулы рассматривают комедийную актриссу Мелиссу Маккарти («Копы в юбках»). Производство фильма стартует в начале 2020 года.

P.S. С нетерпением ожидаем решения Disney, но с точки зрения редакции этого персонажа должен сыграть Киану Ривз.

Источник: EW

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить