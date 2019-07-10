После выбора актрисы на роль Русалочки, ее отца Короля Тритона захотел сыграть комедийный актер Терри Крюс
Неделю назад стало известно, что студия Disney выбрала на роль Русалочки молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли. Совершенно естественно, что сыграть ее отца — Короля Тритона — также предстоит актеру-афроамериканцу и у студии уже есть первый и практически идеальный претендент.
Если вы смотрели оригинальный мультфильм The Little Mermaid / «Русалочка», то наверняка помните, как именно выглядел Король Тритон — это седовласый бородатый старик с развитой мускулатурой. Именно так выглядит популярный комедийный актер Терри Крюс, если надеть на него парик с бородой.
Актер лично разместил свои фотографии в образе отца Ариэль и даже записал свои пробы с песней из мультфильма.
Ariel’s Dad!!!! 🧜♀️ #ArielsGotTerry #AmericasGotTerry pic.twitter.com/OMEXfmpWPE
— terry crews (@terrycrews) 6 июля 2019 г.
IF YALL RETWEET IT ENOUGH MAYBE IT’LL HAPPEN! 🧜🏾♀️🧜🏾♂️ KING TRITON! 🔱 #TerryForTriton #MermanLife #RetweetItThenWatchAGTat8 pic.twitter.com/YORlU8Pzrg
— terry crews (@terrycrews) 9 июля 2019 г.
🧜🏾♂️ SINGING AUDITION! 🎶
under the sea!
under the sea!
my pecs are better,
my triton is bigger,
take it from me!
need a refresher?
watch @AGT! 🔱🧜🏾♂️ pic.twitter.com/Dx4ZbjEecD
— terry crews (@terrycrews) 9 июля 2019 г.
Интересно, что фанаты тут же предложили еще одну кандидатуру на роль Короля Тритона. По их мнению, сыграть его должен Идрис Эльба:
So are we getting @idriselba as King Triton now? 😁 #TheLittleMermaid pic.twitter.com/jD6Afcxmk1
— BossLogic (@Bosslogic) 4 июля 2019 г.
Напомним, что режиссером фильма The Little Mermaid / «Русалочка» выступит Роб Маршалл, снявший мюзикл «Чикаго» (2002), экшен «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и сказку «Мэри Поппинс возвращается» (2018). Рыбку Флаундера «сыграет» Джейкоб Трамбле («Комната»), чайку Скаттла — актриса Аквафина («Безумно богатые азиаты»), а на роль злобной ведьмы Урсулы рассматривают комедийную актриссу Мелиссу Маккарти («Копы в юбках»). Производство фильма стартует в начале 2020 года.
P.S. С нетерпением ожидаем решения Disney, но с точки зрения редакции этого персонажа должен сыграть Киану Ривз.
Источник: EW