Практически одновременно вышли новый сезон автошоу The Grand Tour и автосимулятор The Grand Tour Game, в сети уже есть геймплейные ролики последнего

На прошлой неделе на платформах PS4 и Xbox One вышел необычный автосимулятор The Grand Tour Game, созданный на основе одноименного автошоу с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем. И если вы не решили, готовы ли потратить на него $14,99, то можете посмотреть несколько геймплейных видео, включая двухчасовой стрим от профессиональных автожурналистов из Autoblog.

Напомним, что игра The Grand Tour Game представляет собой интерактивное развлечение, которое объединяет выпуски автошоу The Grand Tour с дополнительным контентом для консолей в виде автомобилей, трасс, локаций и испытаний, с которыми ведущие столкнутся именно в этой серии.

Таким образом, фанаты The Grand Tour смогут смотреть автошоу на своих консолях в интерактивном режиме — во время просмотра очередного сюжета можно будет взять управление виртуальным автомобилем на себя и переключиться в режим симулятора, а затем снова вернуться к просмотру. Помимо стандартных гонок на время и испытаний из автошоу, игроки могут использовать режим сплитскрина для четырех водителей одновременно, что отлично подойдет для игры с друзьями.









В стриме блогеры и журналисты изучают эпизоды прошлых лет, однако вскоре в игре появятся и новый контент, ведь первая серия третьего сезона The Grand Tour уже вышла (18 января 2019 года), а ранее разработчики обещали, что такие наборы будут доступны для каждой серии новых сезонов.

Источник: Autoblog, The Grand Tour