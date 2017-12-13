Правительство Болгарии конфисковало у контрабандистов 200 тыс. биткоинов на сумму более $3 млрд

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Пока криптовалюта Bitcoin на прошлой неделе покоряла рекорды стоимости один за другим, правительство Болгарии конфисковал у контрабандистов более 200 тыс. биткоинов.

Отмечается, что власти Болгарии раскрыли крупную сеть контрабандистов, которые избегали уплаты налогов и сборов. Злоумышленники с помощью подкупа заразили компьютеры болгарской таможни вирусом, который позволил им не платить таможенные пошлины при ввозе товаров в страну. Таким образом, они экономили миллиона долларов. Причём, преступники оказались криптоентузиастами, они давно переводили свои деньги в биткоины.

После задержания 23 участников схемы и конфискации незаконно нажитого имущества у болгарских властей на руках оказалось больше 200 тыс. биткоинив.

Суммы, которую получило болгарское правительство от конфискованной криптовалюты, хватило бы на покрытие 18% государственного долга Болгарии. С учётом нынешнего курса Bitcoin, у контрабандистов была изъята криптовалюта на сумму более $3,4 млрд, что составляет около 7% от ВВП Болгарии.

Однако власти пока не сообщают, что будет с конфискованными биткоинами дальше.

Источник: «Экономическая правда»