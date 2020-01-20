Премьера 28-го сезона автошоу Top Gear состоится 26 января, ведущие опробуют VW I.D. R, Porsche Taycan, McLaren Speedtail и другие интересные автомобили [трейлеры]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После недолгого перерыва автошоу Top Gear вновь выходит на экраны телеканала BBC Two, премьера нового 28-го сезона состоится уже в ближайшее воскресенье, 26 января. По этому поводу команда проекта порадовала автофанатов трейлерами, которые позволяют оценить автомобили и сюжеты свежего сезона.

В частности, ведущие получает в свое распоряжение такие автомобили, как гоночный электромобиль VW I.D. R, электрический спорткар Porsche Taycan, сверхаэродинамичный McLaren Speedtail, новый BMW M8, старый Subaru Impreza и т.д. и т.п.

Если говорить о сюжетах, то это типичные для проекта абсурдные сравнения (спорткар vs. самолет), выбор оптимальной модели из трех вариантов — по одному на каждого ведущего (на примере автохлама) и достаточно опасные (но в то же время зрелищные) испытания.

Как вы помните, в 2019 году вышло сразу два сезона Top Gear — прощальный для Мэтта ЛеБлана 26-ой (17 февраля) и дебютный для нового состава ведущих в лице Падди Макгиннесса, Эндрю Флинтоффа и Криса Харриса 27-ой (16 июня).

Напомним, что после скандального ухода Кларксона, Мэя и Хаммонда в 2015 году, Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс, а спустя пару лет — и Мэтт ЛеБлан с Рори Ридом, что заставило создателей шоу перезапустить проект с новыми ведущими.

Источник: BBC