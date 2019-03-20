Премию Абеля впервые присудили женщине

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Норвежская академия наук и литературы объявила имя лауреата престижной премии Абеля — аналога Нобелевской премии для математиков. В нынешнем году награду в размере шести миллионов норвежских крон получила американская математик Карен Уленбек, профессор Техасского университета в Остине. Это первый случай, когда Абелевская премия вручается женщине.

Как сообщается, жюри в лице Абелевского комитета, состоящего из пяти математиков с мировым именем из Израиля, Норвегии, США и Франции, высоко оценило фундаментальные исследования Уленбек в области геометрического анализа и калибровочной теории поля (часть математического аппарата теоретической физики), значительно повлиявшие на развитие математики.

«Теории Уленбек произвели революцию в нашем понимании минимальных поверхностей, в частности, тех, что образуют мыльные пузыри, и общих проблем минимизации высокой размерности», — заявил норвежский математик и председатель Абелевского комитета Ганс Мюнте-Каас, чьи слова цитирует пресс-служба.

Кроме того, ученую отметили как решительного сторонника гендерного равенства в науке: в 1993 году Уленбек основала вместе с другими учеными программу «Женщины и математика» (WAM) в Институте перспективных исследований в Принстоне, в рамках которой женщинам-ученым помогали продвигаться в математических исследованиях на всех академических стадиях.

По собственному признанию, Уленбек надеется, что полученная ею награда вдохновит и приведет в науку новые поколения девочек, которые будут заниматься математикой, — как в свое время ее вдохновили работы немецкой женщины-математика Эмми Нетер.

Церемония вручения награды по традиции проходит в конце весны, в 2019 году она состоится 21 мая в зале церемоний Университета Осло. Лауреат получит премию из рук короля Норвегии. Кроме того, согласно обычаю, лауреат выступит с серией лекций перед норвежскими студентами.

Напоследок отметим, что Карен Уленбек, родившаяся в 1942 году, училась в университете штата Мичиган, Нью-Йоркском университете и Брандейском университете в штате Массачусетс. За свою научную карьеру ей довелось поработать в Массачусетском технологическом институте, Калифорнийском университете в Беркли, университетах штата Иллинойс и Принстона.

Источник: hightech.plus