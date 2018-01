Приложение Google Arts&Culture использует технологию распознавания лиц для поиска «двойников» пользователей среди картин и скульптур

Еще в 2016 году Google выпустила для Android и iOS приложение Arts & Culture, предоставляющее доступ к базе данных произведений искусства из музеев 70 стран мира. В начале этого месяца приложение получило обновление, которое быстро вывело ПО на первое место в рейтинге бесплатных приложений американского AppStore.

Это обновление принесло забавную функцию под названием «Это ваш портрет в музее?» (Is your portrait in a museum?), которая сравнивает селфи пользователя с 70 тысячами работ великих художников и скульпторов. Функция использует для поиска «двойников» пользователей алгоритмы распознавания лиц, разработанный поисковым гигантом.

Пока что функция «Это ваш портрет в музее?» доступна только в нескольких странах, среди которых нет Украины, но в соцсетях уже можно найти множество изображений с примерами, как от обычных пользователей, так и от знаменитостей. Среди них немалую часть составляют шутки. Вот некоторые из них:

Torn between which one I think is better likeness with the Google Arts and Culture app. pic.twitter.com/uSw8RmOip8 — Felicia Day (@feliciaday) January 13, 2018

This google arts and culture app is pretty amazing. Feel real strong about my 40% 😳 pic.twitter.com/2iyexRkUG5 — pw (@petewentz) January 14, 2018

I’ve taken like 20 selfies with the Google arts & culture app and gotten this horrifying guy as my top result EVERY SINGLE TIME, who do I sue pic.twitter.com/PjuvT0IXIU — Caroline Wazer (@CarolineWazer) January 13, 2018

It does feel like summer today A post shared by Amanda Seyfried (@mingey) on Jan 14, 2018 at 12:55pm PST

Fuck this app pic.twitter.com/kJJWaf8oV0 — Biniam Bizuneh (@biniambiz) January 13, 2018

Bold and Brash 100% match thank you Google Arts & Culture pic.twitter.com/CV55UAKrAJ — JuanPa (@jpbrammer) January 14, 2018

