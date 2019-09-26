Разработана гибкая литий-ионная батарея, которую можно растягивать и скручивать





У смартфонов будущего в представлении дизайнеров все чаще оказываются складные или изогнутые экраны, а носимые датчики или вшитая в одежду электроника должна быть удобной и устойчивой к деформациям. Однако для этого необходимы гибкие аккумуляторы.

Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали прототип гибкой тонкопленочной батареи, которую можно гнуть, растягивать и даже скручивать, не причиняя вреда запасу энергии. Главная, но не единственная особенность изобретения — инновационный электролит, та часть аккумулятора, через которую проходят ионы лития в процессе зарядки и разрядки.

Как и обычные аккумуляторы для смартфонов и ноутбуков, новинка собрана из слоев, как сэндвич. Однако исследователи впервые задействовали при создании литий-инонной батареи исключительно гибкие компоненты, пишет Science Daily.

Два токосъемника для анода и катода состоят из гибкого полимерного композита, изготовленного из электропроводящего углерода, который также служит внешней оболочкой. На внутренней поверхности композита расположен тонкий слой серебряных пластинок, наложенных друг на друга, как чешуя. Такая конструкция позволяет им не терять контакта, даже если токосъемник растягивается. Но даже если чешуйки потеряли контакт, ток все равно проходит через содержащий углерод композит, хотя и более слабо.