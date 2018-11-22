Разработчики Timekettle запустили в массовое производство беспроводные наушники с функцией синхронного перевода

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Китайский стартап Timekettle приступил к массовому производству беспроводных наушников с функцией синхронного перевода WT2.

Как сообщается, средства на запуск производства энтузиасты из Timekettle собирали при помощи краудфандинга. Первые экземпляры наушников уже начали отсылать беккерам, также они появились в японской рознице по цене $220.

На вид наушники похожи на укрупненные Apple AirPods. В комплекте с ними идет магнитный чехол, также выполняющий функцию внешнего аккумулятора.

Концепция WT2 основана на принципе «2+1» — каждый наушник представляет собой отдельное устройство, но оба они работают от одного приложения, установленного на смартфоне. Чтобы подчеркнуть эту особенность гаджета, чехол сделали эффектно разделяющимся на две части.

Вставив в ухо по наушнику, собеседники, говорящие на разных языках, могут начинать диалог. Наушники поддерживают общение в трех режимах:

Первый — автоматический, разработанный для общения в спокойной обстановке, например, на переговорах или за чашкой кофе с иностранцем. В этом случае устройство, используя встроенные алгоритмы, будет переводить в реальном времени.

Однако, обеспечить тихое окружение удается не всегда, и для этого существует ручной режим. В нем перед каждой репликой нужно прикоснуться к девайсу, чтобы обозначить начало своей фразы. По словам инженеров, данный режим будет полезен, если пользователи находятся в шумном баре или на оживленной улице.

Наконец, на случай, когда надо спросить у иностранца как пройти к определенному месту или цену на товар, предусмотрен третий режим. В нем пользователь надевает наушник, протягивает свой смартфон к собеседнику, и перевод выводится на экран либо произносится вслух.

Задержка между произнесением фразы и ее переводом заявлена на уровне 1-3 секунд. Автономность наушников (без учета встроенного в чехол аккумулятора) составляет 2 часа.

«Первая и главная цель нашей разработки — сделать общение между людьми, говорящими на разных языках, более простым и непринужденным», — заявил Веллс Ту из Timekettle.

По его мнению, наушники с функцией синхронного перевода будут особенно полезны для туристов.

На данный момент устройство Timekettle поддерживает английский, немецкий, французский, испанский, китайский и японский. В дальнейшем планируется реализовать поддержку португальского, арабского, таиландского и других языков.

Источники: NicoVideo, Kickstarter, hightech.plus