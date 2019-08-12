Realme показала примеры фотографий, сделанных на 64-мегапиксельную камеру неанонсированного смартфона
Ресурсу The Verge удалось получить от Realme реальные фотографии с неанонсированного смартфона, оснащенного 64-мегапиксельной камерой (данное устройство изображено на снимке выше справа).
Разрешение представленных фото составляет 9216 × 6912 точек, а досконально их изучив, можно придти к выводу, что новая камера действительно обеспечивает высокую детализацию снимков, указывают журналисты.
Предположительно, в основе камеры смартфона лежит сенсор ISOCELL Bright GW1 производства Samsung.
Источник: The Verge