Realme показала примеры фотографий, сделанных на 64-мегапиксельную камеру неанонсированного смартфона

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Ресурсу The Verge удалось получить от Realme реальные фотографии с неанонсированного смартфона, оснащенного 64-мегапиксельной камерой (данное устройство изображено на снимке выше справа).

Разрешение представленных фото составляет 9216 × 6912 точек, а досконально их изучив, можно придти к выводу, что новая камера действительно обеспечивает высокую детализацию снимков, указывают журналисты.

Предположительно, в основе камеры смартфона лежит сенсор ISOCELL Bright GW1 производства Samsung.

Источник: The Verge