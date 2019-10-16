Робоносильщик Gita стоимостью $3250 донесет за хозяина сумки с продуктами





Итальянская компания Piaggio, производитель мотороллеров Vespa, объявила дату выхода и стоимость 2-колесного самобалансирующего грузового робота Gita. Механизированный носильщик поступит в продажу в США 18 ноября. Его цена — $3250.

Новинку разработала Piaggio Fast Forward, американская лаборатория инновационных проектов Piaggio. Gita снабжен грузовым отсеком на 18 кг (масса самого аппарата — 23 кг) и задуман для перевозки негабаритной поклажи — продуктов, электроники, детских игрушек, а также игрушек для домашних животных. При этом устройство неавтономно и не умеет самостоятельно ориентироваться в окружающей среде — оно просто следует за владельцем, идущим впереди, со скоростью до 10 км/ч, ориентируясь в пространстве при помощи скромного комплекта визуальных датчиков (обеспечивающих, тем не менее, по утверждению разработчиков, достаточный обзор, чтобы не потерять хозяина из виду).

Согласно замыслу авторов, сферический робот-грузчик предназначен для использования в городских условиях. Лучше всего он работает на твердых поверхностях, таких как тротуары и велодорожки. В песке, снегу или грязи Gita может застрять. По лестницам робоносильщик карабкаться не умеет, зато, если вход в здание оснащен пандусом, может следовать за хозяином и в помещении. Максимальный угол наклона, который он может преодолеть, не превышает 16%.

Внутри Gita расположен специальный порт для смартфона, позволяющий зарядить мобильное устройство в пути. По достижению места назначения робогрузчика можно перевести в устойчивый режим парковки. «Общается» агрегат с хозяином посредством аудио- и визуальных сигналов. Чтобы сказать устройству «следуй за мной», достаточно нажать кнопку на корпусе, стоя перед ним.

WATCH: This little robot automatically follows you around while carrying all of your stuff. Spotted Tuesday morning in Salt Lake City.

DETAILS: https://t.co/BjxI1jUw1P pic.twitter.com/0R3J9QkGp5 — KUTV 2News (@KUTV2News) 8 октября 2019 г.

Сопутствующее мобильное приложение, подключаемое к роботу по Bluetooth, позволяет владельцам Gita ставить и снимать блокировку багажного отсека, проверять уровень заряда аккумулятора, а также проигрывать через динамики робоносильщика аудиоконтент. Батареи устройства хватает примерно на 4 часа. На полную зарядку уходит около 120 минут. «Робочемодан» будет доступен в трех расцветках — красной, серой и синей.

Различные сценарии применения Gita.

Источник: The Verge