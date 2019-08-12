Роботы пополнили ряды дорожной полиции Китая

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Дорожная полиция города Ханьдань, что в китайской провинции Хэбэй, приступила к практическому тестированию робоинспекторов.

Как сообщается, на данный момент стражи порядка «приняли на службу» трех роботов, однако к концу 2020 года, если аппараты себя оправдают, их количество возрастет до 20.

По информации Daily Mail, роботы оснащены системами автономного управления и распознавания лиц, фотокамерами, а также постоянной связью с диспетчерами полиции и доступом к полицейской базе данных. При этом у каждого из них своя специализация.

Имеющий стильную полицейскую фуражку «патрульный робот» может идентифицировать номерные знаки автомобилей, делать снимки подозрительных транспортных средств, а также штрафовать тех, кто неправильно припаркован. Кроме того, он призван мешать горожанам переходить дорогу в неположенном месте — заранее предупреждая их устно или, если это не подействует, фотографируя нарушителей, — и выявлять подозрительных личностей.

Полицейский «робоконсультант», в свою очередь, предназначен для работы в офисе ведомства, которое занимается регистрацией автомобилей. Его задача будет заключаться как в предоставлении информации о работе ведомства посетителям, сканировании их водительских лицензий и направлении их к той или иной стойке, так и в заблаговременном выявлении тех, кто числится в розыске.

Наконец, компактный робот-регулировщик будет автоматически регулировать дорожное движение на месте ДТП, оповещать водителей о необходимости сбавить скорость и проявить осторожность и заодно — выявлять в трафике числящиеся в розыске автомобили, пока полицейские оформляют инцидент. При этом робот поддерживает также дистанционное управление при помощи пульта.

По словам представителя полиции Ханьданя, использование способных работать 24/7 роботов, как предполагается, позволит повысить эффективность деятельности правоохранителей.

Источники: GlobalTimes, Shanghai