Самые популярные материалы на ITC.UA в 2017 году

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В этот день мы традиционно публикуем подборку самых читаемых материалов на ITC.UA за прошедший год, а также некоторую статистику из Google Analytics. В 2017 году на ITC.UA заходило 17,6 млн уникальных посетителей, что на 32,89% больше, чем в прошлом году, а количество просмотренных страниц составило 76,5 млн. При этом читатели ITC.UA оставили к материалам больше 457 тыс комментариев. За год количество посетителей из Украины выросло до 72,62%, а в целом на сайт заходили из 226 стран мира.

В 2017 году ITC.UA читали по всей стране, а в топ-10 украинских городов вошли: Киеве – 34,72% (здесь и дальше % от всей аудитории), Харьков – 4,39%, Одесса – 3%, Львов – 2,92%, Днепр – 2,92%, Запорожье – 1,66%, Винница – 1,01%, Николаев – 0,93%, Кривой Рог – 0,76% и Донецк – 0,75%.

Самой популярной операционной системой среди читателей ITC.UA остаётся Windows, на неё приходится 45,27% пользователей. Но мобильные устройства на Android постепенно её догоняют, их используют 40,24% посетителей сайта. Дальше идёт iOS с 8,12%, а вот пользователей macOS и Linux среди наших читателей значительно меньше, 3,28% и 2,31% соответственно. 0,28% читателей всё ещё пользуются устройствами Windows Phone, а 0,05% – BlackBerry, при этом до 0,02% выросло количество посетителей с Chrome OS.

Самым популярным браузером среди читателей ITC.UA остаётся Chrome, его за год использовало 67,26% посетителей. Дальше идёт Safari – 8,01%, Firefox – 7,32%, Opera – 5,08%, YaBrowser – 3,45%, Opera Mini – 1,73%, Microsoft Edge – 1,17% и Internet Explorer – 0,93%.

Давайте посмотрим, какие материалы больше всего читали на ITC.UA в 2017 году.

10 самых читаемых новостей (уникальные просмотры):

1. В Украине запретили российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также все сервисы «Яндекс» (Обновлено: заявления «Яндекс» и Mail.Ru Group) – 74 тыс

2. FS.TO перезапустился на новом домене FS.life – 58 тыс

3. Vodafone Украина запускает два новых тарифа с безлимитным 3G-трафиком: Vodafone UNLIM 3G (50 грн) и Vodafone UNLIM 3G Plus (75 грн) – 47 тыс

4. Vodafone Украина изменила предоплаченные тарифы Red S, M, L и представила два новых плана Light и XS – 47 тыс

5. Nokia 6 – первый смартфон от Nokia на Android 7.0 – 37 тыс

6. Создатели EX.UA запустили анонимный файлообменник FEX.NET – 36 тыс

7. Вирус-шифровальщик массированно атакует компьютеры многих компаний Украины – 34 тыс

8. Vodafone Украина подготовил новые тарифы Vodafone RED EXTRA с увеличенным объемом мобильного трафика специально для абонентов старых тарифов “МТС Украина” – 34 тыч

9. “M.E.doc – працює, як бджжжілка”: Киберполиция Украины назвала одного из виновников распространения вируса-шифровальщика Petya.A – 31 тыс

10. Полный список IT-компаний, попавших под санкции против России – 30 тыс

10 самых читаемых обзоров (уникальные просмотры) :

1. Обзор Xiaomi Redmi Note 4X: работа над ошибками – 219 тыс

2. Обзор Xiaomi Redmi 4A – 186 тыс

3. Стоит ли переплачивать: обзор Xiaomi Redmi 4 Prime и сравнение с другими Redmi – 178 тыс

4. Обзор Xiaomi Redmi 4X – 159 тыс

5. Обзор Meizu M3 Note: отличные характеристики, недорого – 153 тыс

6. Обзор Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570F) – 125 тыс

7. Обзор Xiaomi Mi Band 2: как популярный фитнес-браслет стал еще лучше – 102 тыс

8. Обзор смартфона Xiaomi Redmi 4 – 96 тыс

9. Обзор Samsung Galaxy J5 2017 – 80 тыс

10. Обзор Huawei P8 lite 2017 – 77 тыс

10 самых читаемых статей (уникальные просмотры):

1. Восстановленный iPhone 6: чем он отличается от б/у и как не купить подделку – 169 тыс

2. Наиболее выгодный майнинг криптовалют: что для этого нужно знать – 96 тыс

3. Смайл! 🙂 Эмоции в тексте – 76 тыс

4. Как выбрать внешний аккумулятор (Power Bank) – 64 тыс

5. Градусник для процессора: обзор утилит мониторинга температуры – 57 тыс

6. Сравнение характеристик iPhone X, Galaxy S8, LG G6, Mi Mix 2, Essential Phone – 49 тыс

7. Самые полезные боты Telegram для украинских пользователей – 48 тыс

8. Внутри Uber: как и сколько зарабатывают водители – 46 тыс

9. Как заблокировать рекламу на Android без ROOT-доступа – 45 тыс

10. Windows 10 Creators Update: что нового? – 45 тыс

10 самых читаемых постов в блоге (уникальные просмотры):

1. Как майнить Ethereum – 48 тыс

2. Хакеры украли личные фотографии Эммы Уотсон, Аманды Сайфред и многих других знаменитостей – 39 тыс

3. Майним «Карбованець» для пополнения мобильного счета – 38 тыс

4. Дональд Трамп одним твитом обрушил рыночную стоимость Amazon на $5,7 млрд – 30 тыс

5. В Дубае водитель за рулем транслировал видео со смартфона в Instagram, его оштрафовали. Прямо в комментариях к этой записи – 23 тыс

6. В сеть попал финальный дизайн iPhone 8: скругленный 5,8-дюймовый OLED-экран со служебной панелью, сканер отпечатков в кнопке питания и ценник $1100-$1200 – 19 тыс

7. Майним Карбованець для пополнения интернета – 18 тыс

8. Украинцы начали массово интересоваться у Google, как при помощи VPN обойти блокировку тех или иных ресурсов – 18 тыс

9. Смартфоном Nokia 6, который уже получил более миллиона заявок на покупку, можно колоть орехи [видео] – 18 тыс

10. Даже Google не смог пройти мимо феномена “fidget spinner” и добавил виртуальный спиннер в свой поисковик – 17 тыс

10 самых популярных видео на канале Hotline Video:

1. Nintendo Switch — игровая система «2-в-1»

2. Samsung Galaxy A3 (2017) — обзор младшей модели A-серии 2017 года

3. Samsung Galaxy A5 (2017) — обзор смартфона

4. Xiaomi Mi 6 — обзор смартфона

5. Samsung Galaxy A7 (2017) — опыт использования

6. MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G — обзор видеокарты

7. Acer Predator 21 X — играем на все деньги

8. Apple iPhone 8 Plus — обзор смартфона

9. Xiaomi Mi Mijia Electric Scooter — обзор электрического самоката

10. Huawei P8 lite 2017 — обзор смартфона

Прошедший год выдался продуктивным для редакции ITC.UA, и мы надеемся, что следующий будет ещё лучше. По крайней мере, мы планируем приложить максимум усилий, чтобы так и было. В 2018 году мы попробуем делать больше материалов, поэкспериментируем с форматами и вёрсткой.

Подводя итоги, редакция ITC.UA выражает огромную благодарность вам, наши дорогие читатели, без вас ничего бы этого не было. Спасибо, что нас читаете, комментируете, поддерживаете и даже иногда даёте свои устройства на обзор 🙂 С Наступающим Новым годом!

P.S. Как обычно, у редакции нет каникул, материалы на сайте продолжают выходить и на праздниках, так что не забывайте к нам заходить 🙂

С наилучшими пожеланиями, Редакция ITC.UA