Сегодня на Netflix вышел фантастический боевик Project Power / «Проект «Сила»» с Джейми Фоксом и Джозеф Гордон-Левиттом [трейлер]

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Если вы не знаете, чем себя занять в пятницу вечером или на выходных, то можете обратить внимание на интересный фантастический боевик Project Power / «Проект «Сила»», который сегодня вышел на стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет фильма разворачивается в Новом Орлеане, где местные наркодиллеры выбрасывают на рынок новое вещество с названием «Сила». Любой, кто примет такую капсулу, получает сверхсилу — однако не знает какую, пока не попробует и всего на пять минут.

Как вы догадываетесь, даже пятиминутного промежутка обладания сверхсилой вполне достаточно для того, чтобы натворить дел, так что улицы города погружаются в хаос. Разобраться с ситуацией и найти создателей «Силы» решаются главные герои — полицейский Фрэнк (Джозеф Гордон-Левитт), загадочная личность Арт (Джейми Фокс) и девушка Робин (Доминик Фишбэк).

Дальнейшее развитие сюжета мы описывать не будем во избежание спойлеров — если краткое описание вас заинтересовало, то ищите фильм в каталоге Netflix, благо для него уже доступна локализация.

Сценарий к картине написал Маттсон Томлин, а режиссерами выступили Генри Джуст и Эриель Шульман (Paranormal Activity 3,4; Nerve, Viral).

Источник: Netflix