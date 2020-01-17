Сериал «Континенталь» о сети отелей для киллеров выйдет в конце 2021 года, после премьеры фильма «Джон Уик 4»

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Глава канала Starz Джеффри Хирш в общении журналистами сообщил, что сериал «Континенталь» по вселенной наемного убийцы Джона Уика выйдет в эфир в конце 2021 года — после премьеры фильма «Джон Уик 4», которая назначена на 21 мая 2021 года.

Он также рассказал, что присутствовал на презентации сценария первого сезона и остался весьма доволен работой сценаристов. При этом руководство канала сознательно пошло на то, чтобы разнести во времени премьеры фильма и сериала, чтобы не помешать киносборам первого.

Отметим, что впервые о работе над сериалом «Континенталь» стало известно ровно два года назад. Тогда предполагалось, что он выйдет как продукт поддержки фильма «Джон Уик 3», однако по неизвестным широкой публике причинам производство сериала заметно задержалось.

Как понятно из названия, сериал посвящен одноименной сети отелей, которые служат пристанищем для наемных убийц высокого класса, предоставляя разнообразные услуги и запрещая разборки на территории «Континенталя» (не соблюсти это правило и остаться живым получилось только у Джона Уика).

Пилотный эпизод поставит режиссер полнометражных фильмов Чад Стахелски, автором сценария и шоураннером выступит Крис Коллинз («Сыны анархии», «Человек в высоком замке», «Джон Уик 3»). В качестве исполнительных продюсеров выступят Дерек Колстад, Дэвид Литч и Киану Ривз.

Отметим, что помимо сериала «The Continental» / «Континенталь» от канала Starz по вселенной Джон Уик снимают полнометражный спин-офф Ballerina / «Балерина» о девушках-киллерах, взрощенных криминальной группировкой Ruska Roma. Режиссером проекта уже назначен Лен Уайзман, известный по работе над проектами «Крепкий орешек 4.0» (2007), «Вспомнить всё» (2012) и серии фильмов «Другой мир».

Источник: Deadline