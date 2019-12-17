Skygauge Robotics представила необычный дрон с поворотными роторами, способный сохранять стабильное положение при выполнении контактных работ на высоте

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Канадская компания Skygauge Robotics представила дрон с поворотными роторами и креплением для манипулятора, датчика или другого оборудования. Такая конструкция позволяет поддерживать центральную часть аппарата во время полета в горизонтальном или ином требуемом неизменном положении, ограничиваясь наклоном в нужную сторону одних лишь роторов, а также обеспечивает стабильную прижимающую силу для контактных работ на высоте. Основное предназначение устройства — упростить проведение разного рода инспекционных мероприятий.

Отметим, что большинство небольших гражданских беспилотников представляют собой квадрокоптеры, винты в которых расположены параллельно друг другу в горизонтальной плоскости. Для движения в сторону тяга винтов на одной стороне увеличивается, а на другой снижается, за счет чего дрон наклоняется в нужном направлении. Это существенно упрощает и удешевляет конструкцию, и во многом именно благодаря своей незамысловатости квадрокоптеры столь широко распространились.

Вместе с тем, такая схема управления полетом применима не всегда. Например, при выполнении контактной ультразвуковой дефектоскопии металлических конструкций датчик необходимо вплотную прислонять к определенной точке конструкции, что практически невозможно сделать с обычным мультикоптером, так как он почти наверняка потеряет равновесие.

Skygauge Robotics разработала дрон, который может прислонять эффектор к конструкциям, сохраняя при этом горизонтальное или иное необходимое стабильное положение на протяжении длительного времени. Решение выполнено по схеме квадрокоптера, но имеет сдвоенные поворотные роторы. Главная особенность компоновки устройства заключается в том, что за наклоны роторов отвечают сразу два поворотных привода — благодаря этому аппарат способен и поддерживать центральную часть своего корпуса в неизменном положении, и крайне точно регулировать вектор тяги.

Инструмент на конце эффектора беспилотника является сменным — его можно в любой момент заменить на нужный для конкретной задачи.