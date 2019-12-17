Skygauge Robotics представила необычный дрон с поворотными роторами, способный сохранять стабильное положение при выполнении контактных работ на высоте
Канадская компания Skygauge Robotics представила дрон с поворотными роторами и креплением для манипулятора, датчика или другого оборудования. Такая конструкция позволяет поддерживать центральную часть аппарата во время полета в горизонтальном или ином требуемом неизменном положении, ограничиваясь наклоном в нужную сторону одних лишь роторов, а также обеспечивает стабильную прижимающую силу для контактных работ на высоте. Основное предназначение устройства — упростить проведение разного рода инспекционных мероприятий.
Отметим, что большинство небольших гражданских беспилотников представляют собой квадрокоптеры, винты в которых расположены параллельно друг другу в горизонтальной плоскости. Для движения в сторону тяга винтов на одной стороне увеличивается, а на другой снижается, за счет чего дрон наклоняется в нужном направлении. Это существенно упрощает и удешевляет конструкцию, и во многом именно благодаря своей незамысловатости квадрокоптеры столь широко распространились.
Вместе с тем, такая схема управления полетом применима не всегда. Например, при выполнении контактной ультразвуковой дефектоскопии металлических конструкций датчик необходимо вплотную прислонять к определенной точке конструкции, что практически невозможно сделать с обычным мультикоптером, так как он почти наверняка потеряет равновесие.
Skygauge Robotics разработала дрон, который может прислонять эффектор к конструкциям, сохраняя при этом горизонтальное или иное необходимое стабильное положение на протяжении длительного времени. Решение выполнено по схеме квадрокоптера, но имеет сдвоенные поворотные роторы. Главная особенность компоновки устройства заключается в том, что за наклоны роторов отвечают сразу два поворотных привода — благодаря этому аппарат способен и поддерживать центральную часть своего корпуса в неизменном положении, и крайне точно регулировать вектор тяги.
Инструмент на конце эффектора беспилотника является сменным — его можно в любой момент заменить на нужный для конкретной задачи.
Некоторые из инструментов, которые возможно будет закрепить на эффекторе канадского беспилотника.
Примечательно, что конструкция дрона Skygauge Robotics позволяет аппарату не только точечно прижимать эффектор к элементам строений во время полета, но и «скользить» им по изгибающейся поверхности, например, трубе, без ущерба для управляемости.
Пока компания не продемонстрировала финальный прототип в полете, но показала работу приводов наклона роторов на стационарном дроне, в том числе и на публичной выставке TechCrunch Shenzhen 2019:
Источник: N+1