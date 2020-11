Словарь Collins English Dictionary назвал слово 2020 года (и это не «коронавирус», а «локдаун»)

Серию публикаций, посвященную подведению итогов уходящего 2020 года, можно официально считать открытой.

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2020 года «lockdown» (локдаун). В нынешнего году частота употребления этого слова по очевидным причинам заметно выросла — в частности, было зафиксировано более 250 тыс. случаев употребления в различных источниках против всего 4 тыс. в прошлом году.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS

— Collins Dictionary (@CollinsDict) November 10, 2020