Словарь Collins English Dictionary назвал слово 2020 года (и это не «коронавирус», а «локдаун»)





Серию публикаций, посвященную подведению итогов уходящего 2020 года, можно официально считать открытой.

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2020 года «lockdown» (локдаун). В нынешнего году частота употребления этого слова по очевидным причинам заметно выросла — в частности, было зафиксировано более 250 тыс. случаев употребления в различных источниках против всего 4 тыс. в прошлом году.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS — Collins Dictionary (@CollinsDict) November 10, 2020

До объявления многие были совершенно уверены, что именно «coronavirus» (коронавирус) станет словом года. К слову, частота его употребления в этом году выросла в 35 000 раз. Но составители Collins English Dictionary решили остановить свой выбор на «локдауне» ввиду того, что социальные последствия оказали на жизнь людей куда более существенное влияния, чем сама болезнь. И с этим особо не поспоришь.

Кроме «локдауна» и «коронавируса» в шортлист 2020 года вошли еще четыре слова, связанных с пандемией ковида — «social distancing» (социальное дистанцирование), «self-isolate» (самоизолироваться), «furlough» (вынужденный оплачиваемый отпуск) и «keyworkers» (незаменимые сотрудники).

Оставшиеся четыре слова из шортлиста 2020 года не имеют никакого отношения к коронавирусу — это «Megxit» (аналог «Брекзита» появился, когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий), «tiktoker» (тут все ясно), «mukbang» (форма видеоблогинга, сочетающая поедание большого количества пищи и общение со зрителями в прямом эфире) и «BLM» (словосочетание Black Lives Matter служит лозунгом антирасистского движения).