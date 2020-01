Sony перенесла дату премьеры экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли на 5 марта 2021 года, «вытолкнув» из графика Masters of the Universe

Кинокомпания Sony Pictures в очередной раз перенесла дату релиза фильма Uncharted по одноименной игровой вселенной — с 18 декабря 2020 года на 5 марта 2021 года. Это произошло вслед за уходом из проекта очередного режиссера — шестого по счету за последние 13 лет.

Экранизация игровой франшизы Uncharted была анонсирована в далеком 2007 году, при этом последним режиссером значился Трэвис Найт, снявший чрезвычайно удачный фильм из вселенной Трансформеров Bumblebee / «Бамблби». Студия подписала его в тот же день, когда стало известно о примирении Sony и Disney в споре за судьбу Человека-Паука (и рассталась с ним в начале текущего года).

По слухам, седьмым режиссером Uncharted станет Рубен Фляйшер, который отметился дилогией «Zомбилэнд» и супергеройской картиной «Веном». Однако официально о контракте еще не объявили, так что все еще может измениться.

Отметим, что перенос даты на 2,5 месяца не сыграет заметной роли в процессе кинопроизводства. Чтобы успеть и к первой и ко второй дате, съемки необходимо начинать как можно раньше, оставив достаточный временной зазор на монтаж и спецэффекты.

По данным голливудских изданий, Sony Pictures хочет завершить съемки фильма Uncharted до того, как исполнитель главной роли Натана Дрейка Том Холланд отправится на съемочную площадку очередной части Spider-Man.

Помимо Тома Холланда в киноверсии Uncharted появится Марк Уолберг («Макс Пейн», «Трансформеры»), сценарий пишут Рейф Джадкинс (Agents of SHIELD), Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй.

P.S. Перенос Uncharted на 5 марта 2021 года оставил без даты релиза еще один интересный проект — ремейк фильма Masters of the Universe / «Властелины вселенной». Практически наверняка данный проект будет отложен в долгий ящик, так как история Натана Дрейка является более приоритетной, а по «Властелинам» уже снимают аниме-сериал Masters of the Universe: Revelation для платформы Netflix.

Источник: Polygon