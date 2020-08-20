Sony представила первый рекламный ролик консоли нового поколения PlayStation 5 с демонстрацией особенностей новинки [видео]





Компания Sony опубликовала первый глобальный рекламный ролик консоли нового поколения PlayStation 5 (в том числе и на украинском языке), в котором демонстрируется игровой процесс, который игроки смогут испытать на новой консоли PlayStation 5.

Первый рекламный ролик PlayStation 5 демонстрирует, как функции новой консоли «оживают» с помощью глаз и движений молодой женщины. Все начинается, когда она идет по замерзшему озеру, чувствуя треск льда у своих ног. Когда персонаж чувствует опасность, внезапное появление кракена на ледяной поверхности демонстрирует ощущение тактильной обратной связи, которое можно будет почувствовать с помощью беспроводного контроллера DualSense для консоли PlayStation 5.

Затем персонаж реагирует на звуки, которые слышит со всех сторон — будь то спереди, сбоку, сверху или сзади, что демонстрирует новую технологию объемного звука Tempest 3D AudioTech. В финале ролика героиня натягивает лук и натяжение ее тетивы — это ощущение, которое пользователи также «почувствуют», благодаря адаптивным триггерам беспроводного контроллера DualSense.

Разработчики игр также поделились, как адаптивные триггеры и тактильная обратная связь обеспечивают новые впечатления от игры на PlayStation 5.

“Точность тактильной обратной связи позволяет нам делать самые разные вещи. В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales мы будем намекать игрокам, с какого направления исходят атаки, обеспечивая тактильную обратную связь с соответствующего направления на беспроводном контроллере DualSense. Например, когда вы удерживаете соответствующую кнопку, чтобы нанести Удар Венома, вы чувствуете, как биоэлектричество Человека-паука потрескивает с левой стороны контроллера, достигая кульминации в правой стороне при ударе.” – поделился Брайан Хортон креативный директор Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

“Основное применение адаптивных триггеров беспроводного контроллера DualSense в Ghostwire: Tokyo — это «активные» действия — выстрел или срабатывание чего-либо — и мы также используем их для создания ощущения отдачи. Тактильная обратная связь, по сравнению с функцией вибрации предыдущих поколений, позволяет нам использовать гораздо более широкий диапазон, начиная от очень сильной вибрации, которая намного мощнее, чем раньше, до чрезвычайно легкого уровня. Таким образом, мы можем предложить игрокам очень подробные, «текстурированные» нюансы. Из-за этого наш подход отличается — это больше не временный или постоянный уровень вибрации, он позволяет нам тщательно настраивать обратную связь на протяжении всей игры” — рассказал Кендзи Кимура, режиссер игры Ghostwire: Tokyo.

Напомним, что в середине июня текущего года компания Sony впервые показала дизайн PlayStation 5 и игровые эксклюзивы для нее, старт продаж новинки ожидается до конца текущего года.

Источник: Sony