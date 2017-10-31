Сотрудник Microsoft прямо посреди презентации возможностей Azure установил Chrome, поскольку Edge постоянно зависал

В конце прошлого месяца во Флориде состоялась ежегодная конференция Microsoft Ignite, в рамках которой произошел небольшой курьез. Сотрудник Microsoft прямо посреди презентации вынужден был ненадолго прерваться на установку браузера Google Chrome взамен Microsoft Edge из-за сбоев в работе последнего. Сразу оговорим, что полная видеозапись с мероприятия была опубликована на YouTube еще 29 сентября, но издание The Next Web обратило внимание на этот ролик только сейчас.

Сама презентация была посвящена возможностям облачной платформы Microsoft Azure. Говоря конкретнее, докладчик, пытался заинтересовать потенциальных клиентов, убедительно расхваливая преимущества продукта компании и демонстрируя легкость переноса своих данных на платформу Azure. Но браузер Edge, который он использовал для демонстрации возможностей Azure, постоянно зависал. В какой-то момент сотрудник Microsoft, проводивший презентацию, сделал ход конем – начал устанавливать конкурирующий браузер Google Chrome. Причем он не пытался скрыть это, напротив, смеялся и шутил. В частности, в процессе он вслух произнес, что «не хочет делать Google Chrome лучше» и снял соответствующую галочку для отправки статистики и отчетов об ошибках. Зал воспринял этот шаг громким смехом и аплодисментами. После установки Google Chrome докладчик продолжил презентацию как ни в чем не бывало.

Ниже приводим полную запись конференции Microsoft Ignite, описанный случай на видео начинается с 37:20.

Источник: TNW