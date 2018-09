Сотрудники Nintendo приехали домой к смертельно больному парню, чтобы осуществить его мечту

В середине сентября канадский геймер Крис Тейлор написал в своем Twitter о том, что он боится не дожить до релиза Super Smash Bros. Ultimate. Из его биографии можно узнать, что у парня диагностирована остеосаркома, злокачественная опухоль костной системы. Он уже перенес несколько операций и принял участие в двух рисковых исследованиях, но состояние его болезни только ухудшалось и сейчас находится в терминальной стадии. По его словам, врачи оставляют ему от 3 до 6 месяцев жизни.

Im really scared i won't be able to play ultimate

Пользователи сабреддита r/Switch обратили внимание на его твит. Пост собрал множество лайков и репостов, а сама новость дошла до руководства Nintendo.

Спустя неделю сотрудники компании прилетели к Тейлору домой утром, прихватив с собой демоверсию еще не вышедшей SSBU. Геймер пригласил своих друзей и близких, после чего они весело провели время, играя в заветный файтинг.

WE DID IT GUYS

Today two nintendo reps came down with the E3 demo of Smash Ultimate and i got to play it for 3 hours with a local friend, my brother and my mom 🙂

I got pictures incoming but still like holy shit

Thanks to everyone who did this for me, you're all the real champ

— Chris Taylor (@SpookyWoobler) September 21, 2018