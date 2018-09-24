Сотрудники Nintendo приехали домой к смертельно больному парню, чтобы осуществить его мечту

В середине сентября канадский геймер Крис Тейлор написал в своем Twitter о том, что он боится не дожить до релиза Super Smash Bros. Ultimate. Из его биографии можно узнать, что у парня диагностирована остеосаркома, злокачественная опухоль костной системы. Он уже перенес несколько операций и принял участие в двух рисковых исследованиях, но состояние его болезни только ухудшалось и сейчас находится в терминальной стадии. По его словам, врачи оставляют ему от 3 до 6 месяцев жизни.

«Я реально боюсь, что не доживу до релиза SSBU», — писал Тейлор.

Im really scared i won't be able to play ultimate — Chris Taylor (@SpookyWoobler) September 13, 2018

Пользователи сабреддита r/Switch обратили внимание на его твит. Пост собрал множество лайков и репостов, а сама новость дошла до руководства Nintendo.

Спустя неделю сотрудники компании прилетели к Тейлору домой утром, прихватив с собой демоверсию еще не вышедшей SSBU. Геймер пригласил своих друзей и близких, после чего они весело провели время, играя в заветный файтинг.

«Мы сделали это, ребята! Сегодня двое представителей Nintendo пришли ко мне с демоверсией игры, и мы провели три часа за игрой вместе с моими друзьями, братом и мамой», — поделился своими впечатлениями осчастливленный подросток.

WE DID IT GUYS Today two nintendo reps came down with the E3 demo of Smash Ultimate and i got to play it for 3 hours with a local friend, my brother and my mom 🙂 I got pictures incoming but still like holy shit Thanks to everyone who did this for me, you're all the real champ — Chris Taylor (@SpookyWoobler) September 21, 2018

Напоследок отметим, что это уже не первый раз, когда Nintendo исполняет чью-то предсмертную мечту. Так, в январе прошлого года, пользователь Reddit рассказал о своем 26-летнем брате Гейбе, имевшем врожденный порок сердца, который был фанатом игр The Legend of Zelda, но боялся не дожить до релиза новой части под названием Breath of the Wild. Узнав об этом, Nintendo пригласили парня к себе в офис.

Сотрудники провели ему экскурсию, вместе пообедали, вручили множество подарков, включая как тематические по игре, так и постеры с автографами разработчиков, и, разумеется, дали сыграть в в раннюю версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Спустя несколько недель парень скончался, а его старший брат до сих пор благодарен всем, кто помог осуществить мечту его брата.

Источники: DTF, The Verge