Совет директоров Apple обязал Тима Кука летать только частными самолетами. Для его же безопасности

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Совет директоров компании Apple принял крайне занимательное решение в отношении главного исполнительного директора Тима Кука. Как сообщает ресурс 9to5mac, ссылаясь на финансовый отчет, поданный Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания пришла к выводу, что гендиректор Тим Кук больше не может летать регулярными рейсами и должен использовать сугубо частные самолеты. Причем решение распространяется не только на рабочие поездки, но и на личные путешествия.

Это, мягко говоря, немного странное требование в Apple объяснили заботой о безопасности руководителя — дескать, топ-менеджер слишком важен для бизнеса компании.

Маловероятно, что недавняя неприятная история с замедлением iPhone хоть как-то связана с этим решением, но это весьма забавное совпадение.

Вот что сказано в официальном документе (страница 38):

«В качестве дополнительной меры безопасности совет директоров также постановил, что он должен использовать частный самолет для всех деловых и личных путешествий. Эти изменения были приняты в 2017 году в интересах безопасности, они обусловлены нашим глобальным профилем и очевидной значимостью Кука, занимающего пост главы компании».

Отметим, что Apple будет возмещать “чистую” стоимость поездок, тогда как Куку придется самому платить с них налоги.

В отчете также были раскрыты данные о выплатах за этот год ключевым руководителям Apple. Так, за весь 2017 год Тим Кук заработал около $102 млн. Причем в этой сумме зарплата составляет всего $3,06 млн. Еще $9,33 млн – это бонусные выплаты. Наибольшая же часть суммы – $89,2 млн – была получена акциями. Впрочем, об этой выплате мы уже рассказывали летом.

Источник: 9to5mac