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Совет директоров Apple обязал Тима Кука летать только частными самолетами. Для его же безопасности
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Совет директоров Apple обязал Тима Кука летать только частными самолетами. Для его же безопасности

Совет директоров Apple обязал Тима Кука летать только частными самолетами. Для его же безопасности

Совет директоров компании Apple принял крайне занимательное решение в отношении главного исполнительного директора Тима Кука. Как сообщает ресурс 9to5mac, ссылаясь на финансовый отчет, поданный Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания пришла к выводу, что гендиректор Тим Кук больше не может летать регулярными рейсами и должен использовать сугубо частные самолеты. Причем решение распространяется не только на рабочие поездки, но и на личные путешествия.

Это, мягко говоря, немного странное требование в Apple объяснили заботой о безопасности руководителя — дескать, топ-менеджер слишком важен для бизнеса компании.

Маловероятно, что недавняя неприятная история с замедлением iPhone хоть как-то связана с этим решением, но это весьма забавное совпадение.

Вот что сказано в официальном документе (страница 38):

«В качестве дополнительной меры безопасности совет директоров также постановил, что он должен использовать частный самолет для всех деловых и личных путешествий. Эти изменения были приняты в 2017 году в интересах безопасности, они обусловлены нашим глобальным профилем и очевидной значимостью Кука, занимающего пост главы компании».

Отметим, что Apple будет возмещать “чистую” стоимость поездок, тогда как Куку придется самому платить с них налоги.

В отчете также были раскрыты данные о выплатах за этот год ключевым руководителям Apple. Так, за весь 2017 год Тим Кук заработал около $102 млн. Причем в этой сумме зарплата составляет всего $3,06 млн. Еще $9,33 млн – это бонусные выплаты. Наибольшая же часть суммы – $89,2 млн – была получена акциями. Впрочем, об этой выплате мы уже рассказывали летом.

Источник: 9to5mac

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