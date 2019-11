Создатели «Ведьмака» от Netflix официально объявили названия всех эпизодов первого сезона

Создатели «Ведьмака» от Netflix опубликовали в официальном Twitter-аккаунте проекта заголовки всех восьми серий грядущего сериала.

К названию каждой серии авторы приложили по символу и строчке, судя по всему, кратко описывающей события эпизода. В оригинале из строк складывается стихотворение.

Did someone, somewhere, summon a djinn to then wish for all 8 chapter titles? Here you go. Now does anyone know a doctor to check Jaskier’s vitals? A monster slain, a butcher named pic.twitter.com/PcXF1aeGSz — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

«Глава первая, «Начало конца» — «Монстр повержен, убийца назван».

We look at a sorceress’s earlier days pic.twitter.com/VHcz2vjOKT — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

Глава вторая, «Четыре знака» — «Взгляд на прошлое чародейки».

A picky eater, a family shamed pic.twitter.com/Rmh52RiN4o — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

Глава третья, «Предательская луна» — «Привередливый едок, посрамленная семья».

The Law of Surprise is how one repays pic.twitter.com/9EPZjQAJsb — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

Глава четвертая, «Банкеты, ублюдки и похороны» — «Отплатить можно лишь Правом Неожиданности».

A fateful meeting, a bard is maimed pic.twitter.com/52QEBZRWvr — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

Глава пятая, «Сдерживаемые аппетиты» — «Знаменательная встреча, изувеченный бард».

The hunt for a dragon is underway pic.twitter.com/9sh1y5MkWo — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

Глава шестая, «Редкие виды» — «В процессе охоты на дракона».

A return to before a kingdom is flamed pic.twitter.com/CQNsyF9Oog — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

Глава седьмая, «Перед падением» — «Возвращение ко времени, когда королевство еще не было сожжено».

The Witcher Family, as you all like to say pic.twitter.com/PcB9TDqo7a — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

Глава восьмая, «Нечто большее» — «Ведьмачья семья, как вы любите говорить».

Отметим, что весь первый сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 20 декабря.

Источник: DTF