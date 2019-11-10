Специалисты MIT «выгуляли» стаю робособак Mini Cheetah в парке: роботы бегали, играли в футбол, сталкивались, падали, вставали и делали сальто (видео)

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Специалисты Лаборатории биомиметической робототехники при Массачусетском технологическом институте (MIT) опубликовали видео, на котором запечатлены испытания стаи робособак Mini Cheetah, прошедшие в местном парке. В ролике можно видеть, как девять четвероногих роботов гуляют по парку, делают сальто (причем несколько раз они делают их синхронно) и играют в футбол. Разумеется, не обошлось без веселых столкновений и падений, после которых роботы бодро поднимались на ноги.

Отметим, что работающий в полуавтономном режиме робот версии Mini Cheetah управляется с беспроводного пульта, весит 9 кг и способен развивать скорость до 8 км/ч. При проектировании решения исследователи уделили особое внимание его дешевизне и простоте сборки: так, обладающие тремя степенями свободы ноги робота состоят из трех идентичных легкозаменяемых модульных конструкций, каждая из которых оснащена «недорогим электромотором, собранным из коммерчески доступных деталей».



«Mini Cheetah собирается, как конструктор Lego», — указывают инженеры.

Основное предназначение робособак — на них специалисты намерены оттачивать те или иные разработки, в частности, алгоритмы управления.

«Mini Cheetah — крайне надежный робот, который так просто не ломается, а если даже он ломается, это легко и не очень дорого поправимо, что делает данное устройство отличным вариантом для проведения экспериментов, даже самых сумасшедших», — поясняют исследователи.

Следующая цель американских специалистов — провести робособачьи бега, в которых множество соревнующихся друг с другом Mini Cheetah будут управляться алгоритмами, написанными разными командами. Таким образом исследователи надеются определить наиболее эффективное ПО для работы устройств.

Конечная цель инициативы — разработать робота для спасательных операций, которого можно будет, к примеру, забросить в окно разрушающегося здания, чтобы проверить, не остался ли кто-нибудь внутри.

Источник: CNET