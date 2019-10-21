Стартаперы обращаются к сенату США в финальном трейлере заключительного сезона «Кремниевой долины»
Телеканал HBO опубликовал финальный трейлер шестого и заключительного сезона комедийного сериала «Кремниевая долина» про стартаперов из Кремниевой долины — того самого, что нахваливал сам Билл Гейтс за точное отражение происходящего в технологической мекке.
Финальный сезон станет самым коротким в истории шоу ― он будет состоять из семи эпизодов. Актерский состав остался без изменений ― к своим ролям вернутся Томас Миддлдитч, Зак Вудс, Кумайл Нанджиани и Мартин Старр.
Пятый сезон «Кремниевой долины» вышел спустя две недели после того, как Марк Цукерберг дал показания в Конгрессе США по делу об утечке личных данных пользователей социальной сети Facebook в Cambridge Analytica, а после финала сезона руководители Facebook, Twitter и Google еще несколько месяцев давали показания. По трейлеру несложно понять, что эта другие историю будут соответствующим образом обыграны в новом сезоне.
Заключительный сезон «Кремниевой долины» стартует на HBO 27 октября.
- «Кремниевая долина» — американский комедийный сериал о бизнесе в кремниевой долине, созданный Дэйвом Крински, Джоном Альтшулером и Майклом Джаджем. Сериал выходит на телеканале HBO, премьера состоялась 6 апреля 2014 года, 12 апреля 2015 года стартовал второй сезон, 24 апреля 2016 года – третий, 23 апреля 2017 – четвертый, 25 марта 2018 – пятый сезон, который завершился 14 мая 2018 года.