Стартаперы обращаются к сенату США в финальном трейлере заключительного сезона «Кремниевой долины»

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Телеканал HBO опубликовал финальный трейлер шестого и заключительного сезона комедийного сериала «Кремниевая долина» про стартаперов из Кремниевой долины — того самого, что нахваливал сам Билл Гейтс за точное отражение происходящего в технологической мекке.

Финальный сезон станет самым коротким в истории шоу ― он будет состоять из семи эпизодов. Актерский состав остался без изменений ― к своим ролям вернутся Томас Миддлдитч, Зак Вудс, Кумайл Нанджиани и Мартин Старр.

Пятый сезон «Кремниевой долины» вышел спустя две недели после того, как Марк Цукерберг дал показания в Конгрессе США по делу об утечке личных данных пользователей социальной сети Facebook в Cambridge Analytica, а после финала сезона руководители Facebook, Twitter и Google еще несколько месяцев давали показания. По трейлеру несложно понять, что эта другие историю будут соответствующим образом обыграны в новом сезоне.

Заключительный сезон «Кремниевой долины» стартует на HBO 27 октября.