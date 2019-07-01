Steam опубликовал Топ 20 самых продаваемых новых игр за май 2019 года

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Сервис Steam выпустил новый список самых популярных игр, в который вошли 20 игр с наибольшей выручкой за первые две недели после выпуска в мае текущего года.

По словам представителей сервиса, каждый найдёт в этом списке что-нибудь для себя: от нарративных одиночных игр до шутеров от первого лица в открытом мире; от глубоких стратегий в реальном времени до реалистичных симуляторов; от ролевых пиксельных игр до экшена в сверхвысоком разрешении; от гоночных игр для всей семьи до мрачных ужастиков.

Так как данный способ подсчета не охватывает бесплатные игры, которые пользуются популярностью, но не генерируют такую же выручку, как платные игры, Steam также добавил в майский список пять популярных бесплатных игр, которые отсортированы по максимальному числу игроков в первые две недели после выпуска.

Conqueror’s Blade. Многопользовательская экшен-стратегия про Средние века.

Splitgate: Arena Warfare. Многопользовательский шутер от первого лица, где игроки на арене управляют порталами.

Minion Masters. Бесплатная динамичная карточная стратегия с боями 1 на 1 и 2 на 2.

Eden Rising. Защита башен в открытом мире для одного или нескольких игроков.

Never Split the Party. Многопользовательский «социальный рогалик», где игроки кооперируются с другими искателями приключений.

Ну, и в качестве экскурса в историю, сервис опубликовал пять самых популярных игр за май 2018 года: Total War Saga: Thrones of Britannia, Pillars of Eternity II: Deadfire, Conan Exiles, Raft и DARK SOULS™: REMASTERED. Список Топ-игр апреля 2019 года можно изучить по следующей ссылке.

Напомним, что в данный момент в Steam проходит масштабная летняя распродажа, которая продлится по 7 июля 2019 года включительно.

Источник: Steam