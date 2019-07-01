Steam опубликовал Топ 20 самых продаваемых новых игр за май 2019 года
Сервис Steam выпустил новый список самых популярных игр, в который вошли 20 игр с наибольшей выручкой за первые две недели после выпуска в мае текущего года.
По словам представителей сервиса, каждый найдёт в этом списке что-нибудь для себя: от нарративных одиночных игр до шутеров от первого лица в открытом мире; от глубоких стратегий в реальном времени до реалистичных симуляторов; от ролевых пиксельных игр до экшена в сверхвысоком разрешении; от гоночных игр для всей семьи до мрачных ужастиков.
- Rise of Industry. Одиночная экономическая стратегия в декорациях 1930-х годов с правдоподобным процедурно генерируемым миром. Выпущена 2 мая.
- Swag and Sorcery. Одиночная ролевая игра с ну очень пиксельной графикой, вышедшая 9 мая.
- Yakuza Kiwami 2. Классическая сюжетная игра жанра «избей их всех» в высоком разрешении и с полной поддержкой контроллера. Вышла 9 мая.
- A Plague Tale: Innocence. Одиночное сюжетное приключение с полной поддержкой контроллера, выпущенное 14 мая.
- RAGE 2. Постапокалиптический шутер в открытом мире, вышедший 14 мая.
- Beat Saber. Музыкальная ритм-игра только для виртуальной реальности. Пробыла в раннем доступе 12 месяцев и вышла 21 мая.
- Team Sonic Racing™. Милая скоростная аркадная гонка про Соника и его друзей. Выпущена 21 мая.
- BATTALION 1944. Реалистичный многопользовательский шутер про Вторую мировую войну, выпущенный 23 мая.
- Total War: THREE KINGDOMS. Пошаговая стратегия про восхождение империи с потрясающими сражениями в реальном времени. Вышла 23 мая.
- Minion Masters. Бесплатная динамичная карточная стратегия с боями 1 на 1 и 2 на 2. Выпущена из раннего доступа 24 мая.
- XERA: Survival. Многопользовательский шутер про поиски добычи с открытым миром. Одна из особенностей — глобальный тайник со снаряжением, доступный на любом сервере. Вышел в раннем доступе 24 мая.
- FIVE NIGHTS AT FREDDY’S VR: HELP WANTED. Страшилка на выживание от первого лица только для виртуальной реальности, вышедшая 28 мая.
- Layers of Fear 2. Психологический хоррор со множеством уникальных головоломок, выпущенный 28 мая.
- SpellForce 3: Soul Harvest. Самостоятельное дополнение к популярной ролевой стратегии SpellForce 3. Вышло 28 мая.
- Void Bastards. Стилизованная экшен-стратегия про добычу трофеев с полной поддержкой контроллера, вышедшая 28 мая.
- Assetto Corsa Competizione. Официальная гоночная игра серии Blancpain GT Series с реалистичной симуляцией, включающая официальных водителей, команды, автомобили и трассы. Выпущена из раннего доступа 29 мая.
- Conan Unconquered. Стратегия в реальном времени с элементами выживания, повествующая о мире Конана-варвара. Вышла 29 мая.
- Conqueror’s Blade. Бесплатная многопользовательская экшен-стратегия про Средние века. Вышла из раннего доступа 30 мая.
- Deathgarden: BLOODHARVEST. Мрачное многопользовательское выживание в антиутопии, где беспощадный охотник выслеживает бродяг и расправляется с ними. Вышла в раннем доступе 30 мая.
- Warhammer: Chaosbane. «Руби и убивай» во вселенной Warhammer Fantasy с одиночной, кооперативной и многопользовательской игрой, а также полной поддержкой контроллера. Выпущена 31 мая.
Так как данный способ подсчета не охватывает бесплатные игры, которые пользуются популярностью, но не генерируют такую же выручку, как платные игры, Steam также добавил в майский список пять популярных бесплатных игр, которые отсортированы по максимальному числу игроков в первые две недели после выпуска.
- Conqueror’s Blade. Многопользовательская экшен-стратегия про Средние века.
- Splitgate: Arena Warfare. Многопользовательский шутер от первого лица, где игроки на арене управляют порталами.
- Minion Masters. Бесплатная динамичная карточная стратегия с боями 1 на 1 и 2 на 2.
- Eden Rising. Защита башен в открытом мире для одного или нескольких игроков.
- Never Split the Party. Многопользовательский «социальный рогалик», где игроки кооперируются с другими искателями приключений.
Ну, и в качестве экскурса в историю, сервис опубликовал пять самых популярных игр за май 2018 года: Total War Saga: Thrones of Britannia, Pillars of Eternity II: Deadfire, Conan Exiles, Raft и DARK SOULS™: REMASTERED. Список Топ-игр апреля 2019 года можно изучить по следующей ссылке.
Напомним, что в данный момент в Steam проходит масштабная летняя распродажа, которая продлится по 7 июля 2019 года включительно.
Источник: Steam