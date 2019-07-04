Стоимость ретро-консоли Sony PlayStation Classic на Amazon и Best Buy упала до $25





Ретро-консоль Sony PlayStation Classic вышла на рынок в конце 2018 года по цене $100. С тех пор стоимость устройства несколько раз снижалась и сегодня ее можно купить всего за $25.

Напомним, что самое значительное снижение стоимости в США (со $100 до $60) произошло всего через три недели после выхода консоли на рынок. В тот же период в Украине стоимость в интернет-магазинах снизилась с 3399 грн до 1999 грн. После этого консоль несколько раз предлагалась со значительными скидками, но ниже $30 цена не опускалась.

По всей видимости в честь 4 июля Sony PlayStation Classic теперь можно приобрести всего за $24,99, что в пересчете на гривны составит всего 650 грн.

Для этого достаточно посетить сайты Amazon или Best Buy и воспользоваться сервисами доставки в Украину, благо недавно снизившийся лимит беспошлинных онлайн-покупок еще позволяет сделать это без лишних затрат.

Напомним, что модель PlayStation Classic представляет собой уменьшенную версию оригинальной PlayStation, выпущенной в 1994 году. Консоль поставляется с 20 предустановленными культовыми играми, включая Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms, а в комплекте кроме кабелей USB и HDMI присутствуют два контроллера.

Источник: Engadget