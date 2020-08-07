Студия Rocksteady анонсировала игру по франшизе Suicide Squad, полноценная презентация состоится 22 августа в рамках DC FanDome
Геймстудия Rocksteady, известная в первую очередь по серии игр Batman: Arkham, анонсировала новый проект по мотивам франшизы Suicide Squad.
Полноценная презентация игры произойдет 22 августа 2020 года в рамках виртуального мероприятия DC FanDome для фанатов вселенной DC Comics. Пока же Rocksteady опубликовала только тизер, в котором Superman взят под брендированный прицел «Отряда самоубийц».
Target locked — #DCFanDome — August 22. #suicidesquadgame pic.twitter.com/HrXZNKwo0f
— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) August 7, 2020
С момента выхода последней части игровой серии «Batman: Arkham VR» в 2016 году студия Rocksteady официально не объявляла планы на свой следующий проект. Так что можно предположить, что игроделы занимаются новой игрой уже более трех лет (кстати, фильм Suicide Squad / «Отряд самоубийц» как раз и вышел в 2016 году).
Ранее в сети обнаружили домен SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com, так что вполне вероятно, что новая игра именно так и будет называться — «Suicide Squad: Kill The Justice League»
Источник: Polygon