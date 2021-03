Супергеройский боевик Black Adam / «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет 29 июля 2022 года (а Доктора Фэйта сыграет Пирс Броснан)

Дуэйн «Скала» Джонсон, исполнитель титульной роли в грядущем супергеройском боевике Black Adam / «Черный Адам», официально объявил дату кинотеатральной премьеры — 29 июля 2022 года. Первоначально предполагалось, что картина выйдет на экраны 22 декабря 2021 года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в расписание релизов.

Практически одновременно с этой новостью стало известно, что одного из персонажей новой картины сыграет Пирс Броснан, наиболее известный широкой публике по франшизе «Джеймс Бонд» (актер сыграл агента 007 в четырех фильмах подряд). Пирсу достался Доктор Фэйт (он же Кент Нельсон), получивший свои суперсилы во время исследования древней пирамиды. Ранее мы рассказывали, что помимо Доктора Фэйта в новом фильме появятся еще несколько супергероев из комикс-вселенной DC, включая Atom Smasher, Hawkman и Cyclone из состава команды Justice Society of America.

A disruptive and unstoppable global force of a message from the man in black himself 🌍 ⬛️⚡️

BLACK ADAM is coming July 29, 2022.

The hierarchy of power in the DC Universe is about to change. #BlackAdam⚡️#ManInBlack @blackadammovie pic.twitter.com/MvqadvulSR

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 28, 2021