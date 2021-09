Фантастический боевик «Шан-Чи и Легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, рассказывающий о первом в кинематографической вселенной Marvel супергерое азиатского происхождения, показал неожиданно хороший результат в кинопрокате. В первый же уикэнд, к которому по счастливому совпадению добавился выходной понедельник в честь Дня труда, картина собрала почти $150 млн, а именно в такую сумму оценивается весь бюджет данного фильма.

На данный момент сборы в Северной Америке составили $90 млн, все остальные территории также показали неплохой результат в $56,2 млн, что в сумме дает создателям фильма $146,2 млн в мировом прокате. Для того, чтобы окупить проект, фильму нужно собрать как минимум вдвое больше, однако с учетом активного старта и положительных отзывов (IMDb — 8,0 баллов, Rotten Tomatoes — 92%/98%, ITC.UA — 4,5 балла) эта планка практически наверняка будет взята.

За первые три дня проката «Шан-Чи и Легенда десяти колец» собрал в США $71,4 млн, уступив «Черной Вдове» ($80,3 млн), но обогнав «Форсаж 9» ($70 млн). Показательно, что релиз Black Widow происходил по гибридной схеме с одновременным выходом в кинотеатрах и стриминговом сервисе Disney+, тогда как Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings вышел эксклюзивно в кинотеатрах.

Напомним, что картина рассказывает о молодом китайце, который хочет забыть свое прошлое, связанное с жестоким и деспотичным отцом — главой преступной организации «Десяти колец». По ходу дела оказывается, что это не просто поэтичное название, а обозначение магического артефакта, придающего обладателю сверхсилы. Главную роль исполнил малоизвестный актер Симу Лю, в фильме также снялись Аквафина, Тони Люн, Фала Чэнь, Мэнъэр Чжан, Флориан Мунтяну, Ронни Чиэн и Мишель Йео.

Источник: Variety