Техноблогер Маркес Браунли провел «слепое» голосование за звание лучшего камерофона 2020 года, в котором выиграл... Нет, не iPhone 12 Pro Max, и не Galaxy Note20 Ultra, а ASUS Zenfone 7 Pro





Популярный техноблогер Маркес Браунли, более известный под ником MKBHD, провел в соцсетях (Twitter и Instagram) «слепое» пользовательское голосование за звание лучшего камерофона. По сути, этот опрос — своего рода пользовательский DxOMark. Итоги этого марафона с участием 16 моделей разных брендов самых разных ценовых категорий, в котором в общей сложности проголосовало 10 миллионов пользователей, оказались весьма неожиданными и в то же время очень показательными. Забегая вперед, скажем, что ни Samsung, ни Apple, ни Huawei не завоевали признание пользователей, а победитель оказался весьма неожиданный — ASUS Zenfone 7 Pro.

Такие «слепые» голосования блогер проводит ежегодно с 2018 года — в первый раз финалистами стали Huawei Mate 20 Pro и Pocophone (победу одержал Huawei Mate 20 Pro), а во втором — Galaxy Note10+ и Galaxy S10e (победил Galaxy Note10+). Правила остались прежними и они достаточно простые — 16 моделей разных производителей и ценовых категорий разделили на четыре корзины по парам, а затем в серии раундов поочередно сравнивали победителей.

Список участников «слепого» голосования за звание лучшего камерофона:

Moto Edge+

iPhone SE (2020)

Huawei Mate 40 Pro

Poco F2 Pro

Oppo Find X2 Pro

Google Pixel 5

LG Wing

ASUS Zenfone 7 Pro

Microsoft Surface Duo

Sony Xperia 1 II

Xiaomi Mi 10 Ultra

OnePlus 8 Pro

iPhone 12 Pro Max

OnePlus 8T

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Google Pixel 4a

Опросы проводились одновременно на двух платформах (Twitter и Instagram), фотографии для сравнения делались в автоматическом режиме и не подвергались какой-либо обработке, а победитель становился смартфон, собравший большее число голосов.

В этом году в финал вышли ASUS Zenfone 7 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra, а победителем из этой схватки в итоге вышел первый. Что забавно, iPhone 12 Pro Max выбыл в первом же туре, проиграв OnePlus 8T, Google Pixel 5 не добрался даже до полуфинала, хотя его выбил именно Zenfone 7 Pro, а Galaxy Note20 Ultra проиграл Xiaomi Mi 10 Ultra в полуфинале.

Как подчеркнул организатор голосования, неожиданный выбор пользователей вовсе не делает ASUS Zenfone 7 Pro новым «королем мобильной фотографии», а скорее служит наглядной демонстрацией, того насколько большое значение здесь имеет человеческое восприятие и алгоритмы обработки фото в соцсетях. В финале Zenfone 7 Pro очень помогли алгоритмы Twitter — они «улучшили» его снимок, подтянув тусклые цвета (после обработки он стал ярче и выразительнее) но перестарались с работой оппонента, сделав его неестественно перенасыщенным. В то же время в Instagram, где снимки после обработки оказались ближе к оригинальным, победу одержал Xiaomi Mi 10 Ultra.

Этот «слепой» тест как нельзя лучше отражает полезность таких сравнений как таковых — все экспертные суждения о том, почему конкретное фото лучше с технической точки зрения, полностью уничтожаются двумя факторами: субъективностью восприятия и различиями в качественных характеристиках экранов устройств разных классов.

Все фото и сравнения есть в ролике по итогам голосования на камерофон года и на страничке Маркеса Браунли в Twitter.