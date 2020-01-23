Тим Кук считает дополненную реальность «the next big thing»

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Глава Apple Тим Кук выбрал свою сторону в «войне реальностей». Он назвал дополненную реальность следующей важнейшей технологией («the next big thing»), тем самым косвенно подтвердив слухи о разработке компанией AR-альтернативы смартфонам.

Напомним, что в отличие от виртуальной реальности (VR), дополненная реальность (AR) не замещает реальность, а создает в интерьере дополнительный цифровой слой, проецируя туда необходимые данные или виртуальные предметы.

Кук уверен, что потенциал AR — намного больше, чем игры в поиск покемонов, и в течение ближайших 5-10 лет данная технология «проникнет во все сферы нашей жизни».

«Вот вы под машиной меняете масло, и не до конца уверены, как это делается. AR придет вам на помощь [и спроецирует необходимые действия непосредственно на днище автомобиля]», — указывает Кук.

При этом главным преимуществом дополненной реальности руководитель Apple назвал то, что она «не изолирует людей» и ее можно использовать для расширения дискуссии. «Альтернативные технологии» таким свойством не обладают и пытаются подменить собой естественное человеческое общение — и потому вызывают у Кука беспокойство.

Несмотря на то, что топ-менеджер «яблочной» компании не стал конкретизировать, к каким именно технологиям он относится с опаской, Business Insider считает это заявление явно читающимся выпадом в сторону Facebook, которая в «войне реальностей» сделала ставку на VR, заплатив за разработчика VR-гарнитур Oculus в 2014 году внушительные $2 млрд.

Любопытно, что в отличие от своего коллеги из Apple, Марк Цукерберг полагает, что «the next big thing» — это именно виртуальная реальность. При этом в октябре в одном из интервью глава Facebook признал, что VR пока не взлетела — но это обязательно произойдет, просто в чуть более отдаленном будущем, чем он изначально рассчитывал.

Остается вспомнить как в старом интервью The Independent в 2017 году Тим Кук назвал дополненную реальность такой же «большой идеей, как и смартфоны».

«Смартфоны ориентированы на всех людей, мы не позиционируем iPhone как устройство для определенной аудитории или жителей каких-то стран. iPhone предназначен для всех. Думаю, дополненная реальность, как идея, так же велика, она огромна». Тим Кук, глава Apple.

Источник: hightech.plus