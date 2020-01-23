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Тим Кук считает дополненную реальность «the next big thing»

Тим Кук считает дополненную реальность «the next big thing»

Тим Кук считает дополненную реальность «the next big thing»


Глава Apple Тим Кук выбрал свою сторону в «войне реальностей». Он назвал дополненную реальность следующей важнейшей технологией («the next big thing»), тем самым косвенно подтвердив слухи о разработке компанией AR-альтернативы смартфонам.

Напомним, что в отличие от виртуальной реальности (VR), дополненная реальность (AR) не замещает реальность, а создает в интерьере дополнительный цифровой слой, проецируя туда необходимые данные или виртуальные предметы.

Кук уверен, что потенциал AR — намного больше, чем игры в поиск покемонов, и в течение ближайших 5-10 лет данная технология «проникнет во все сферы нашей жизни».

«Вот вы под машиной меняете масло, и не до конца уверены, как это делается. AR придет вам на помощь [и спроецирует необходимые действия непосредственно на днище автомобиля]», — указывает Кук.

При этом главным преимуществом дополненной реальности руководитель Apple назвал то, что она «не изолирует людей» и ее можно использовать для расширения дискуссии. «Альтернативные технологии» таким свойством не обладают и пытаются подменить собой естественное человеческое общение — и потому вызывают у Кука беспокойство.

Несмотря на то, что топ-менеджер «яблочной» компании не стал конкретизировать, к каким именно технологиям он относится с опаской, Business Insider считает это заявление явно читающимся выпадом в сторону Facebook, которая в «войне реальностей» сделала ставку на VR, заплатив за разработчика VR-гарнитур Oculus в 2014 году внушительные $2 млрд.

Любопытно, что в отличие от своего коллеги из Apple, Марк Цукерберг полагает, что «the next big thing» — это именно виртуальная реальность. При этом в октябре в одном из интервью глава Facebook признал, что VR пока не взлетела — но это обязательно произойдет, просто в чуть более отдаленном будущем, чем он изначально рассчитывал.

Остается вспомнить как в старом интервью The Independent в 2017 году Тим Кук назвал дополненную реальность такой же «большой идеей, как и смартфоны».

«Смартфоны ориентированы на всех людей, мы не позиционируем iPhone как устройство для определенной аудитории или жителей каких-то стран. iPhone предназначен для всех. Думаю, дополненная реальность, как идея, так же велика, она огромна».

Тим Кук, глава Apple.

Источник: hightech.plus

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