Тодд Фишер: принцесса Лея должна была стать тем самым «последним джедаем» в трилогии-сиквеле «Звездных войн»
Тодд Фишер, брат актрисы Кэрри Фишер, исполнившей роль Леи Органы во всех фильмах саги «Звездные войны», рассказал в интервью изданию Yahoo Entertainment, что изначально у студии Lucasfilm были большие планы на ее персонажа.
По его словам, до того, как Фишер скончалась, Лее собирались дать собственную экшен-сцену и показать, что она в полной мере владеет Силой и может пользоваться световым мечом. Этот момент задумывали для девятого эпизода, но реализовать не успели.
Фишер также рассказал, что в девятом эпизоде у Леи будет не более восьми минут экранного времени — именно такова была продолжительность неиспользованного отснятого материала с участием персонажа, который оставался после съемок «Пробуждения Силы».
Брат актрисы добавил, что он благодарен авторам фильмов за уважение к ней. По его словам, возможность увидеть сестру на экране после смерти — «настоящее волшебство».
«Самое прекрасное в концепции Силы во вселенной «Звездных войн» заключается в том, что смерти как таковой нет, вы просто переходите в другое измерение. Так и Кэрри теперь будто бы разговаривает со всеми нами из другого мира», — подчеркнул Тодд.
Исполнительница роли Леи Органы скончалась в декабре 2016 года вследствие остановки сердца, после того, как провела несколько дней в реанимации. Ей было 60 лет.
Источник: DTF