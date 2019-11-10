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Тодд Фишер: принцесса Лея должна была стать тем самым «последним джедаем» в трилогии-сиквеле «Звездных войн»

Тодд Фишер: принцесса Лея должна была стать тем самым «последним джедаем» в трилогии-сиквеле «Звездных войн»

Тодд Фишер: принцесса Лея должна была стать тем самым «последним джедаем» в трилогии-сиквеле «Звездных войн»


Тодд Фишер, брат актрисы Кэрри Фишер, исполнившей роль Леи Органы во всех фильмах саги «Звездные войны», рассказал в интервью изданию Yahoo Entertainment, что изначально у студии Lucasfilm были большие планы на ее персонажа.

По его словам, до того, как Фишер скончалась, Лее собирались дать собственную экшен-сцену и показать, что она в полной мере владеет Силой и может пользоваться световым мечом. Этот момент задумывали для девятого эпизода, но реализовать не успели.

«С ее персонажем должна была быть связана большая развязка в финальной части трилогии-сиквела. По крайней мере, так все задумывалось до того, как она ушла от нас.

Именно Лея должна была стать «последним джедаем», если можно так выразиться. Потрясающе, правда? Меня часто спрашивали: «Почему Кэрри в фильмах не дают световой меч? Пусть она сразится со злодеями».

Оби-Ван в ее возрасте был в расцвете сил. Когда Алек Гиннесс сыграл эту роль, когда его герой сражался с Дартом Вейдером в «Новой надежде», ему было примерно столько же лет, сколько и Кэрри!», — отметил Тодд Фишер.

Уточним, что в отличие от комиксов по «Звездным войнам», в кино героиня Кэрри пользовалась Силой лишь однажды — в фильме «Последние джедаи». Похоже, что эта сцена изначально задумывалась в качестве намека на нечто большее.

Фишер также рассказал, что в девятом эпизоде у Леи будет не более восьми минут экранного времени — именно такова была продолжительность неиспользованного отснятого материала с участием персонажа, который оставался после съемок «Пробуждения Силы».

«Джей Джей Абрамс дружил с Кэрри, он любил ее всем сердцем, поэтому настоял на том, чтобы задействовать неиспользованный отснятый материал с «Пробуждения Силы».

У них, [авторов «Скайуокер. Восход»], было всего восемь минут сцен с участием Леи. Под руководством Джей Джея они брали каждый кадр и анализировали его, разбирали на составляющие, чтобы впоследствии по-новому вплести его в сюжет», — указывает Тодд.

Брат актрисы добавил, что он благодарен авторам фильмов за уважение к ней. По его словам, возможность увидеть сестру на экране после смерти — «настоящее волшебство».

«Самое прекрасное в концепции Силы во вселенной «Звездных войн» заключается в том, что смерти как таковой нет, вы просто переходите в другое измерение. Так и Кэрри теперь будто бы разговаривает со всеми нами из другого мира», — подчеркнул Тодд.

Исполнительница роли Леи Органы скончалась в декабре 2016 года вследствие остановки сердца, после того, как провела несколько дней в реанимации. Ей было 60 лет.

Источник: DTF

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