Тодд Фишер: принцесса Лея должна была стать тем самым «последним джедаем» в трилогии-сиквеле «Звездных войн»

«С ее персонажем должна была быть связана большая развязка в финальной части трилогии-сиквела. По крайней мере, так все задумывалось до того, как она ушла от нас.

Именно Лея должна была стать «последним джедаем», если можно так выразиться. Потрясающе, правда? Меня часто спрашивали: «Почему Кэрри в фильмах не дают световой меч? Пусть она сразится со злодеями».

Оби-Ван в ее возрасте был в расцвете сил. Когда Алек Гиннесс сыграл эту роль, когда его герой сражался с Дартом Вейдером в «Новой надежде», ему было примерно столько же лет, сколько и Кэрри!», — отметил Тодд Фишер.