Топ 20 кращих нових ігор Steam за серпень 2021 року: Aliens: Fireteam Elite, Psychonauts 2, King’s Bounty II та інші
Сервіс Steam проаналізував усі випущені за серпень ігри і презентував найліпші релізи місяця — як і в попередні періоди, цей список включає 20 найкращих ігор місяця, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після випуску. Також були виокремлені 5 найпопулярніших безкоштовних ігор, визначених за кількістю унікальних гравців після їхнього випуску.
В Steam зазначили, що повні ігри традиційно привертають багато уваги, проте випуск нового доповнення чи завантажуваного вмісту до вже наявної гри теж може викликати не менше захвату. Отже, цього місяця сервіс додав нову вкладку 5 найліпших релізів завантажуваного вмісту, визначених за прибутком, отриманим після випуску.
Повний Топ 20 кращих нових ігор Steam у серпні 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):
- Twelve Minutes
- Mortal Shell
- Tetris® Effect: Connected
- Psychonauts 2
- Death Trash
- Carrier Command 2
- Aliens: Fireteam Elite
- Bless Unleashed
- Sprocket
- Lawn Mowing Simulator
- MIR4
- Patron
- GRIME
- HUMANKIND™
- NARAKA: BLADEPOINT
- Car Mechanic Simulator 2021
- Road 96
- Madden NFL 22
- King’s Bounty II
Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.
Джерело: Steam