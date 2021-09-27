



Сервіс Steam проаналізував усі випущені за серпень ігри і презентував найліпші релізи місяця — як і в попередні періоди, цей список включає 20 найкращих ігор місяця, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після випуску. Також були виокремлені 5 найпопулярніших безкоштовних ігор, визначених за кількістю унікальних гравців після їхнього випуску.

В Steam зазначили, що повні ігри традиційно привертають багато уваги, проте випуск нового доповнення чи завантажуваного вмісту до вже наявної гри теж може викликати не менше захвату. Отже, цього місяця сервіс додав нову вкладку 5 найліпших релізів завантажуваного вмісту, визначених за прибутком, отриманим після випуску.

Повний Топ 20 кращих нових ігор Steam у серпні 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):

Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.

Джерело: Steam