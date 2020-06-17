У серпні Warner Bros. проведе безкоштовний віртуальний захід DC FanDome для прихильників фільмів, серіалів, ігр та коміксів по Всесвіту DC





У суботу 22 серпня 2020 року о 20:00 за Києвом Warner Bros. запрошує фанів на безкоштовний віртуальний захід DC FanDome. Протягом 24 годин фанати зможуть дізнатися багато новин та анонсів про ігри, фільми, серіали та комікси та почути багато цікавого від зірок та творців таких стрічок як «Аквамен», «Бетмен», «Чорний Адам», «Диво-Жінка 1984», «Флеш», «Загін самогубців» та інших фільмів і серіалів DC.

DC FanDome також порадує ексклюзивними роликами та зануренням у тематичний світ для прихильників фільмів і серіалів, геймерів та читачів коміксів.

«Фани всесвіту DC – унікальні. Понад 85 років герої DC надихають світ, а їхні історії – розважають. І ця масштабна віртуальна подія дозволить кожному зануритись у всесвіт DC: без черг, без квитків, без обмежень. У рамках DC FanDome ми можемо запропонувати фанам з усього світу такий захоплюючий та неповторний спосіб стати ближчими до улюблених героїв DC та акторів і авторів, які втілюють їх у життя на екранах та сторінках книжок» — Енн Сарнофф, CEO Warner Bros.

У партнерстві з Talenthouse, DC FanDome також закликає брати участь у конкурсі талантів — показуйте свій косплей, грим, тату чи навіть власну Бетпечеру, зареєструвавшись на create.DCFanDome.com і увесь світ побачить ваші роботи під час події.

Джерело: DC