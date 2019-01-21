Uber работает над самоуправляемыми велосипедами и скутерами, которые сами смогут ездить на подзарядку

На встрече энтузиастов DIY Robocars инженеры Uber рассказали о концепции «микромобильности» — автономных велосипедах и скутерах, которые сами возвращаются к точке зарядки.

Подробностей пока известно мало, однако, как рассказал глава 3D Robotics Крис Андерсон, один из участников мероприятия, новое подразделение Micromobility Robotics войдет в состав группы Uber Jump, которая отвечает за шеринг электрических велосипедов и скутеров. Вакансии в новой команде уже открылись. Это подтвердили и в Telegraph.

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI — Chris Anderson (@chr1sa) January 20, 2019

Отметим, что сервис проката Uber Jump, позволяющий клиентам оставлять электрические скутеры и велосипеды на общественных велостоянках, сегодня вынужден нанимать подрядчиков, которые собирают транспортные средства и отвозят их в пункт проката для зарядки, ремонта и хранения. Эта дорогостоящая логистическая операция снижает доходность бизнеса, пишет TechCrunch.

Micromobility попытается решить эту проблему. При этом первый шаг в данном направлении Uber сделала еще в декабре, представив новое поколение велосипедов Jump с возможностями самодиагностики и сменными аккумуляторами.

«Возможность сменить аккумулятор означает, что сервису больше не придется на долгое время исключать транспортное средство из работы, а это хорошо для бизнеса», — заявил тогда глава Jump Ник Фоли.

В конечном итоге автономные велосипеды и скутеры, как предполагается, позволят Jump меньше полагаться на человеческий фактор в зарядке транспорта, а также оперативнее возвращать технику в строй, благодаря чему компания сможет обслуживать больше заказов. Кроме того, в теории беспилотные транспортные средства смогут подъезжать непосредственно к клиентам, что повысит привлекательность сервиса.