Uber работает над самоуправляемыми велосипедами и скутерами, которые сами смогут ездить на подзарядку

На встрече энтузиастов DIY Robocars инженеры Uber рассказали о концепции «микромобильности» — автономных велосипедах и скутерах, которые сами возвращаются к точке зарядки.

Подробностей пока известно мало, однако, как рассказал глава 3D Robotics Крис Андерсон, один из участников мероприятия, новое подразделение Micromobility Robotics войдет в состав группы Uber Jump, которая отвечает за шеринг электрических велосипедов и скутеров. Вакансии в новой команде уже открылись. Это подтвердили и в Telegraph.

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI

— Chris Anderson (@chr1sa) January 20, 2019