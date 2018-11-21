Ученые: дроны можно использовать в качестве средства перевозки органов для трансплантации

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После того, как пациенту нашли подходящий для трансплантации орган, последний необходимо как можно быстрее доставить в больницу, где будет проходить операция. Чем больше времени орган проведет вне человеческого тела, тем выше вероятность, что впоследствии он будет хуже работать.

Доктор Джозеф Скалеа, работающий в Медицинском центре Мэрилендского университета в Балтиморе, решил проверить, насколько хорошо сохранятся человеческие органы после транспортировки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Новый способ позволил бы ускорить доставку и повысить шансы на успешную трансплантацию. Ученый собрал команду из сотрудников университета, в том числе инженеров и разработчиков, и организовал испытания.

«Я не раз сталкивался с ситуацией, когда осуществить трансплантацию и спасти жизнь человеку было невозможно из-за того, что органы не получалось доставить в срок. Поэтому я решил разработать более совершенную транспортную систему», — заявил Скалеа.

Для тестовой транспортировки исследователи выбрали гексакоптер DJI Matrice 600 Pro. В качестве перевозимого органа они взяли почки умершего человека с целым перечнем заболеваний. Для пересадки они не годились, но подходили для экспериментов. До проведения испытаний исследователи отобрали образцы тканей почек для биопсии.

Чтобы наблюдать за состоянием органов во время транспортировки, ученые сконструировали бесконтактный биосенсор, с помощью которого измеряли температуру внутри контейнера с почками, давление, высоту, на которой летел дрон, его местоположение и вибрацию.

Всего авторы эксперимента провели четырнадцать серий испытаний. Высота полета дрона составляла 122 метра, максимальная скорость — 67,6 километра в час. Максимальное расстояние, на которое дрон перевез органы, — 4,8 километра, что, по словам ученых, примерно соответствует расстоянию между двумя городскими больницами.

В качестве контрольного измерения исследователи впоследствии транспортировали органы с помощью самолета с турбовинтовым двигателем King Air.

Выяснилось, что почки пережили транспортировки дроном хорошо: биопсия тканей, взятых после полетов на БПЛА, изменений не выявила. Температура во время полетов была стабильной и держалась на уровне 2,5 градусов Цельсия, давление тоже было в норме. Причем вибрации при полете на дроне оказались даже ниже, чем при полете на обычном самолете.

«Думаю, что данная технология в будущем спасет немало жизней», — отметил Скалеа.

Провести первый полет с полноценным органом, который впоследствии будет пересажен человеку, исследователи намерены в начале 2019 года.

Источник: N+1