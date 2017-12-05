Ученые: зависимость от смартфона влияет на мозг подростков

“Чем больше баллов набрал подросток, тем сильнее его зависимость”, – объяснил Сео, добавив, что, подростки, которым был поставлен диагноз, набрали значительно более высокие баллы по шкалам депрессии, тревожности, бессонницы и импульсивности.

Чтобы измерить серьезность интернет-зависимости у испытуемых, исследователи использовали стандартизированные тесты, позволяющие выяснить, как использование мобильной техники воздействует на рутину, социальную жизнь, продуктивность, сон и эмоциональное состояние подростков.

Дабы разобраться, действительно ли мозг подростков подвергается изменениям под воздействием длительного увлечения мобильными технологиями, профессор нейрорадиологии Корейского Университета Сеула Хен Сук Сео и его коллеги провели магнитно-резонансную спектроскопию 19 юношей и девушек, которым был поставлен диагноз «зависимость от интернета или смартфона», позволившую оценить химический состав их мозга. Еще 19 подростков служили контрольной группой. Средний возраст обеих групп составлял 15.5 лет, в каждой из них было по 9 представителей мужского пола.

Затем при помощи спектроскопии ученые измерили уровень гамма-аминомасляной кислоты (GABA), нейромедиатора, подавляющего или замедляющего сигналы мозга (а также воздействующего на его зрительные и моторные функции и на формирование тревожности), и глутамат-глютамина (Glx), нейромедиатора, который приводит нейроны в более возбужденное состояние.

Результаты исследования показали, что, по сравнению со здоровыми тинейджерами, соотношение GABA к Glx в передней поясной коре мозга испытуемых с зависимостью было повышено. Как отмечается, схожие показатели возникают у лиц, страдающих депрессией и тревожностью. Также увеличенное количество GABA может привести к развитию сонливости и апатии. По мнению Сео, нарушения в химическом балансе мозга могут свидетельствовать о функциональных сбоях в обработке информации когнитивными и эмоциональными нейронными системами. Вместе с тем, ученый добавляет, что на данный момент на этот счет требуются дальнейшие исследования.

Хорошие новости заключаются в том, что после когнитивно-поведенческой терапии соотношение GABA к Glx может снова прийти в норму. По крайней мере, именно так произошло в случае с 12 зависимыми подростками, получавших в рамках исследования вышеупомянутую терапию в течение 9 недель.

Напоследок профессор Сео заявил, что их исследование в дальнейшем может дать толчок к лучшему пониманию патофизиологических процессов, протекающих при формировании зависимости, а также методам их коррекции.

Источники: hightech.fm, EurekAlert