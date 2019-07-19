Universal Pictures анонсировала фильм Cats — киноадаптацию одноименного культового мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера

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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала трейлер грядущего фильма Cats, главные роли в котором сыграли Тейлор Свифт, Джуди Денч, Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Иэн МакКеллен, Дженнифер Хадсон и другие звезды Голливуда.

Режиссером картины, которая является киноадаптацией одноименного культового мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера 1981 года, выступил Том Хупер, известный по фильмам «Отверженные» и «Король говорит!».

Сюжет музикла рассказывает про грандиозный кошачий бал, на который собираются кошки из «Племени избранных» и выбирают особь, которой достанется право попасть в кошачий рай, а затем переродиться. При этом каждая из кошек должна обосновать, поведав о своей жизни, почему именно ее следует считать избранной.

Как сообщается, создатели фильма решили не рисовать героев картины, а совместить использование костюмов и компьютерной графики, чтобы добиться эффектного слияния черт человека и животного.

Мировая премьера фильма состоится 19 декабря 2019 года.

Источник: Vulture