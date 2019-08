Universal Pictures бессрочно отложила выход в американский прокат сатирического триллера The Hunt после того, как на фильм обрушился с критикой Дональд Трамп

Картина The Hunt должна была выйти в прокат США 27 сентября, однако Universal Pictures вместе с авторами фильма решила отложить премьеру из-за напряженной обстановки в США.

«Universal Pictures ранее остановила маркетинговую кампанию фильма, однако после вдумчивого рассмотрения ситуации мы решили отменить и сам выпуск картины. Сейчас не лучшее время для выхода [The Hunt]. В то же время, мы по-прежнему поддерживаем наших кинематографистов и планируем и дальше работать с авторами вроде тех, что сняли этот сатирический социальный триллер», — указали в компании.

BREAKING: Following backlash, Universal Pictures has cancelled the release of their movie 'The Hunt', where the rich "hunt people." pic.twitter.com/dF6sOOvL1c — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) August 10, 2019

Пока не ясно, повлияют ли события в США на глобальный релиз картины.

Отметим, что The Hunt ранее был заявлен как сатирический триллер. По информации Time и The Hollywood Reporter, сюжет ленты рассказывает о группе из 12 ярых сторонников Дональда Трампа, похищенных для ежегодной охоты на людей, которую проводит некая «элита», состоящая из представителей Демократической партии США. Главные роли в картине исполнили звезда сериала «Блеск» Бетти Гилпин, Эмма Робертс («Американская история ужасов»), Айк Баринхолц, а также оскароносная Хилари Суэнк, а поставил фильм Крэйг Зобел по сценарию Деймона Линделофа.

На днях сведения о ленте, судя по всему, попали на стол главы Белого дома, после чего президент США обвинил «либеральный Голливуд» в создании «расистских» и «разжигающих ненависть» фильмов. При этом в своем заявлении Дональд Трамп не назвал ленту, сподвигшую его на такую реакцию, однако отчетливо сослался, как пишет Time, на сюжет The Hunt.

….to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 августа 2019 г.

Помимо этого, в комментарии для прессы Трамп впоследствии добавил, что Голливуд, по его мнению, нередко делает «ужасные вещи, которые опасны для страны и оказывают ей медвежью услугу».

Интересно, что немногим ранее The Hunt был раскритикован сторонниками демократов за то, что «людей с правыми взглядами в фильме изобразили невинно угнетенными».

Напоследок отметим, что мнения касательно решения отложить фильм до лучших времен разделились. Так, есть те, кто поддерживает позицию Universal Pictures.

«Никто не утверждает, что такие фильмы не следует снимать или выпускать. У них есть своя аудитория, и это нормально. Просто сейчас действительно не самое время для такого рода картин — хотя бы из чувства уважения к жертвам массовых расстрелов, [которые произошли в Эль-Пасо и Дейтоне]», — отметила старший вице-президент по социальной политике аналитической фирмы Third Way.

Но есть и те, кто считает, что создатели фильмов не должны зависеть от ситуации в стране и реакции политиков. Например, один из рецензентов Forbes заявил, что отмена выхода The Hunt в прокат является «опасным прецедентом», которой может повлечь за собой возникновение в Голливуде негласной политической цензуры.

For what it’s worth, to the extent that this was motivated by Tr*pump’s tweets and statements, this is awfully close to government censorship. — Scott Mendelson (@ScottMendelson) 10 августа 2019 г.

А журналист Vox, в свою очередь, подчеркнул, что задача искусства как раз и состоит в том, чтобы заставлять нас лишний раз задуматься в том числе над неприятными вещами.

«То, что сейчас в обществе начали дискутировать на тему введения ограничений в сфере искусства, которые бы отсекали «неприемлемые» в данный момент идеи, вызывает беспокойство. В истории человечества подобные инициативы никогда ничем хорошим не заканчивались», — добавил репортер.

