В 2019 году ветер стал самым массовым источником чистой энергии в США — впервые в истории страны он обогнал гидроэнергетику





В 2019 году ветер стал самым массовым источником возобновляемой энергии в Соединенных Штатах. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за прошлый год ветровые электростанции выработали 300 млн МВт⋅ч энергии. Это на 26 млн МВт⋅ч больше, чем было сгенерировано гидроэлектростанциями.

Как сообщает CNBC, энергия ветра обошла гидроэнергетику впервые в истории страны. Этот результат был достигнут благодаря неуклонному росту сектора на протяжении последнего десятилетия: так, на конец 2019 года в США было установлено 103 ГВт ветровых электростанций, из которых 77% введены эксплуатацию на протяжении последних десяти лет. Что касается американских ГЭС, то их общая мощность на сегодняшний день составляет 80 ГВт.

По оценке EIA, к 2030 году доля ветра в общей выработке электроэнергии в Соединенных Штатах достигнет 20%. Это станет возможным, в частности, за счет инвестиций в размере $62 млрд, которые различные энергокомпании планируют вложить в новые проекты в данном секторе зеленой энергетики в ближайшие несколько лет.

«Таким образом, ветроэнергетика в обозримом будущем, вероятнее всего, продолжит удерживать лидерство в плане производства электроэнергии среди других ВИЭ в США», — подчеркнули аналитики.

Напоследок отметим, что «зеленой» энергетике в Соединенных Штатах определенно еще есть куда расти. Согласно отчету EIA, в 2019 году от всех ВИЭ — сюда входят и ветряная, и солнечная, и геотермальная, и гидро- энергетики, а также биогаз — в американскую энергосеть поступило свыше 720 млн МВт (в 2018 этот показатель, к слову, составил 707 млн МВт), в то время как угольные электростанции сгенерировали в общей сложности 966 млн МВт.

Источник: hightech.plus