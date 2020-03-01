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В 2019 году ветер стал самым массовым источником чистой энергии в США — впервые в истории страны он обогнал гидроэнергетику

В 2019 году ветер стал самым массовым источником чистой энергии в США — впервые в истории страны он обогнал гидроэнергетику

В 2019 году ветер стал самым массовым источником чистой энергии в США — впервые в истории страны он обогнал гидроэнергетику


В 2019 году ветер стал самым массовым источником возобновляемой энергии в Соединенных Штатах. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за прошлый год ветровые электростанции выработали 300 млн МВтч энергии. Это на 26 млн МВтч больше, чем было сгенерировано гидроэлектростанциями.

Как сообщает CNBC, энергия ветра обошла гидроэнергетику впервые в истории страны. Этот результат был достигнут благодаря неуклонному росту сектора на протяжении последнего десятилетия: так, на конец 2019 года в США было установлено 103 ГВт ветровых электростанций, из которых 77% введены эксплуатацию на протяжении последних десяти лет. Что касается американских ГЭС, то их общая мощность на сегодняшний день составляет 80 ГВт.

По оценке EIA, к 2030 году доля ветра в общей выработке электроэнергии в Соединенных Штатах достигнет 20%. Это станет возможным, в частности, за счет инвестиций в размере $62 млрд, которые различные энергокомпании планируют вложить в новые проекты в данном секторе зеленой энергетики в ближайшие несколько лет.

«Таким образом, ветроэнергетика в обозримом будущем, вероятнее всего, продолжит удерживать лидерство в плане производства электроэнергии среди других ВИЭ в США», — подчеркнули аналитики.

Напоследок отметим, что «зеленой» энергетике в Соединенных Штатах определенно еще есть куда расти. Согласно отчету EIA, в 2019 году от всех ВИЭ — сюда входят и ветряная, и солнечная, и геотермальная, и гидро- энергетики, а также биогаз — в американскую энергосеть поступило свыше 720 млн МВт (в 2018 этот показатель, к слову, составил 707 млн МВт), в то время как угольные электростанции сгенерировали в общей сложности 966 млн МВт.

Источник: hightech.plus

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