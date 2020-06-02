В день премьеры игры Total War Saga: Troy ее можно будет получить бесплатно в магазине Epic Games Store [трейлер]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания SEGA и студия Creative Assembly объявили, что игра A Total War Saga: Troy будет выпущена 13 августа 2020 года эксклюзивно в сервисе Epic Games Store. При этом все, кто загрузит ее в течение суток после релиза, она достанется бесплатно.

Серия Total War представляет собой масштабную пошаговую стратегию с битвами в реальном времени. В основе сюжета игры A Total War Saga: Troy – легендарная Троянская война, при этом игрок выступает в роли одного из множества античных героев, вставших на защиту великой Трои или стремящихся разрушить этот город до основания.

«Благодаря компании Epic мы получили возможность подарить новую игру серии Total War всем поклонникам серии прямо в день премьеры. Мы чрезвычайно рады сделать геймерам такой подарок. Во-первых, так мы можем познакомить огромную аудиторию Epic с легендарными событиями глубокой древности, а во-вторых, еще больше поклонников стратегий смогут оценить уникальные преимущества серии Total War» – рассказал Тим Хитон, глава студий SEGA.

Отметим, что премьера игры A Total War Saga: Troy для ПК состоится 13 августа 2020 года в сервисе Epic Games Store на эксклюзивной основе. В других сервисах цифровой дистрибуции, в том числе в Steam, игра будет доступна в августе 2021 года.

Источник: SEGA