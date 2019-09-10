В Ford призвали автопроизводителей и всех неравнодушных «рассказывать правду об электромобилях»

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Хотя на рынке появляется все больше электромобилей, покупают их не так охотно, как старые добрые машины с ДВС. По мнению Теда Канниса, директора Ford по электрификации, дело не в самой технологии, а в том, что покупатели ее не до конца понимают.

Так, 42% американцев считают, что электромобили все еще не могут ездить без бензина, пишет Каннис в корпоративном блоге. Это, конечно, вопрос образования, но отчасти претензии можно предъявить и автопроизводителям, законодателям и журналистам, которые зачастую называют и электромобили, и гибриды одним общим термином — «электрические».

Однако это не одно и то же: в отличие от гибридов, использующих электродвигатели наряду с ДВС, электромобили работают только на электричестве, им не нужен бензин.

«Причем опросы показывают, что владельцы электрокаров заряжают их, как правило, у себя дома. Представьте, что вам больше не нужно будет несколько раз в неделю заезжать на заправку, вы просто приезжаете домой, как обычно, подключаете автомобиль к розетке и идете по своим делам!», — подчеркивает преимущества электрокаров представитель Ford.

Второй миф, который развенчивает Каннис, состоит в том, что разницы между вождением электрокара и вождением ДВС-автомобиля нет. Представитель Ford утверждает, что любой, кто садится за руль электрокара, замечает огромную позитивную разницу: и в скорости разгона, и в возможностях автомобиля, и даже в контроле над дорогой.

Почти 80% американцев не стали бы выезжать на электромобиле в непогоду, а 65% считают, что бензиновый полноприводный внедорожник не сравнится с электрическим. Также в Штатах распространено убеждение, что в холода электромобили теряют дальность пробега, хотя это почему-то не остановило норвежцев, которые отказываются от ДВС активнее всех в Европе.

Для того чтобы развенчать этот мифы, Ford показала ролик, в котором электрический прототип проходит зимние испытания.

«Мы серьезно относимся к обеспечению работоспособности наших автомобилей, включая электрокары, в любых погодных условиях, вне зависимости от того, идет ли на улице снег, дождь или стоит жара Кроме того, специально для электрокаров мы разрабатываем ПО, которое улучшит управляемость, стабильность и производительность автомобиля путем калибровки распределения мощности на колеса. Благодаря этому водители смогут чувствовать себя спокойно и в снег, и в дождь», — указывает Каннис.

«Что касается аккумуляторов, то мы уже вплотную подошли к внедрению технологий, которые защитят их от любых погодных условий. Наши инженеры активно испытывают батареи при температурах до минус 40 градусов по Фаренгейту, а также разрабатывают для них системы охлаждения и кондиционирования, которые будут поддерживать оптимальную температуру и зимой, и когда автомобиль просто подключен к розетке», — добавляет он.

Наконец, две трети американцев и европейцев полагают, что электрические машины не справятся с буксировкой.

«Но электрификация транспорта — это не компромисс. Напротив, она открывает новые возможности», — подчеркивает Каннис.

В качестве примера он привел недавний эксперимент Ford, в ходе которого грядущая электрическая версия F-150 отбуксировала железнодорожный состав массой 450 тонн.

Источник: hightech.plus