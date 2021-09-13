В Fortnite стартовал восьмой сезон «Кубизм» с параллельными мирами, монстрами и оружием [трейлеры]





Разработчики онлайн-шутера Fortnite объявили о старте восьмого сезона второй главы «Королевской битвы» под названием «Кубизм». Как вы помните, предыдущий сезон завершился уничтожением инопланетного флагмана. Однако после его разрушения на игровой остров обрушились кубы, которые обеспечивали корабль энергией.

Они стали распространять скверну и создавать порталы, ведущие в мрачную, кишащую монстрами Параллель. В каждом матче игрокам будет встречаться новый район, попавший под влияние Параллели, а также аномалии, готовые затянуть любого, кто подберётся к ним слишком близко. Если игрока затянет внутрь, ему предстоит сразиться с монстрами Куба, чтобы получить оружие Параллели и особые материалы для изготовления предметов. В этом мире действуют совершенно другие правила и законы: там слабая гравитация и нельзя возводить постройки.

Выжившим обитателям острова нужна помощь в борьбе с кубами. Поэтому игрокам стоит объединить усилия с другими участниками сообщества Fortnite. Сообща они смогут устанавливать турели, решать, какое оружие должно появиться на острове, какие предметы стоит вернуть из хранилища, и не только…

Источник: Fortnite