В Fortnite стартовало временное событие «14 дней лета», в рамках которого игроки каждый день будут получать новый игровой режим
Разработчики «королевской битвы» Fortnite запустили очередное временное событие «14 дней лета», в рамках которого будут каждый день открывать игрокам новый контент. В частности, ровно на 24 часа в игре будет появляться специальное оружие, новый временный режим, а также награды, испытания, экипировка и т.д.
Ниже приведен полный список временных режимов, в игре они будут появляться в произвольном порядке:
Тяжёлый металл (отряды)
В этом режиме ящики с добычей содержат только тяжёлое оружие. Вооружитесь как следует и отправляйтесь в бой!
Особенности:
- Только оружие, в названии которого есть слово «тяжёлый»
- Количество добываемого металла увеличено
- Ускоренная Буря
Охотники за Бурей: на гребне волны (отряды)
Оседлайте волну и постарайтесь удержаться на плаву. Кто продержится дольше всех?
Особенности:
- В начале игры у всех есть транспорт
- Во время матча вы будете периодически получать импульсные гранаты
- Побеждает последний выживший
Водный бой (отряды)
Простое летнее развлечение: попробуйте уничтожить соперников новыми водяными бомбочками!
Особенности:
- Возрождение включено
- Основной урон наносят новые водяные бомбочки
- Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков
Усиление (одиночные бои)
Станьте самым могущественным игроком матча. Используйте как можно больше защитных зелий, и пусть кроме вас не останется никого.
Особенности:
- Возрождение включено в начале матча, но через определённое время оно отключается
- Максимальная прочность щита увеличивается с каждым использованным защитным зельем
- Количество защитных зелий в грузах с припасами значительно увеличено
- Когда возрождение отключается, щит полностью восстанавливается
Своих не бросаем (парные сражения)
Наша сила — в единстве. Своих не бросаем!
Особенности:
- Пока в команде нет тяжелораненных игроков, на неё постоянно действует эффект прыскучего нектара
- Тяжелораненные игроки получают иммунитет к урону
- Пока ваш напарник тяжело ранен, вы теряете эффект прыскучего нектара и периодически получаете урон
На вес золота (парные сражения)
В этом режиме вас ждёт острая нехватка ресурсов, поэтому тщательно планируйте строительство!
Особенности:
- В начале игры вы получаете определённый запас строительных материалов
- Во время матча получить дополнительные ресурсы невозможно
- Последний выживший побеждает
Попадания в голову (парные сражения)
Не торопитесь — точность важнее скорости. Пусть победит самый меткий.
Особенности:
- Урон наносят только попадания в голову
- Дробовики исключены из игры
Танковый бой (отряды)
Небольшое изменение обычной КБ — в начале матча у всех игроков сильно увеличивается запас здоровья и прочность щита.
Особенности:
- «Поглощение» включено и усилено в соответствии с увеличенным запасом здоровья
- Запас патронов увеличен
- Никаких лечебных предметов
Рай для строителя (отряды)
Место, где строители могут блеснуть своими умениями и построить всё, что только хочется.
Особенности:
- Прочность построек сильно увеличена
- Количество добываемых ресурсов увеличено
- Включено редактирование для всех (игроки могут редактировать все постройки, возведённые другими игроками)
Награда за голову (парные сражения)
Вновь объявлена «Награда за голову»! Убивайте других игроков, собирайте их монеты и докажите, что лучше вас никого не найти!
Особенности:
- Вы начинаете с оружием и тремя жизнями
- Преследуйте и уничтожайте важные цели, которые появляются на карте
- Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков
Арсенал (одиночные сражения)
Докажите, что способны побеждать любым оружием! Чем больше убийств вы совершите, тем хуже будет становиться ваше оружие.
Особенности:
- Вы начинаете игру с лучшим оружием в игре
- При убийстве других игроков оружие становится хуже
- Побеждает игрок, который первым совершит убийство с помощью последнего оружия
Потасовка (отряды)
Классическая командная «Потасовка» на новый лад. Ставки выше, надежных друзей меньше.
Особенности:
- Возрождение включено
- Оружие только необычного качества и лучше
- Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков
Изменчивый набор (отряды)
Покажите, как умеете адаптироваться к изменчивости современного мира. Все игроки будут периодически получать одинаковый случайный набор снаряжения.
Особенности:
- Все игроки периодически получают новое снаряжение
- Возрождение включено
- Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков
Стратегия строительства (отряды)
Подумайте дважды, прежде чем что-либо строить. Какой материал вам использовать?
Особенности:
- Прочность построек из металла и камня повышена
- Количество добываемых металла и камня увеличено
- Максимальный запас металла и камня уменьшен
Напомним, что в середине мая в Fortnite стартовал девятый сезон «Будущее за вами» с роботами, пневмотрубами и высокими технологиями.
Источник: EA