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В Fortnite стартовало временное событие «14 дней лета», в рамках которого игроки каждый день будут получать новый игровой режим

В Fortnite стартовало временное событие «14 дней лета», в рамках которого игроки каждый день будут получать новый игровой режим

В Fortnite стартовало временное событие «14 дней лета», в рамках которого игроки каждый день будут получать новый игровой режим


Разработчики «королевской битвы» Fortnite запустили очередное временное событие «14 дней лета», в рамках которого будут каждый день открывать игрокам новый контент. В частности, ровно на 24 часа в игре будет появляться специальное оружие, новый временный режим, а также награды, испытания, экипировка и т.д.

Ниже приведен полный список временных режимов, в игре они будут появляться в произвольном порядке:

Тяжёлый металл (отряды)
В этом режиме ящики с добычей содержат только тяжёлое оружие. Вооружитесь как следует и отправляйтесь в бой!

Особенности:

  • Только оружие, в названии которого есть слово «тяжёлый»
  • Количество добываемого металла увеличено
  • Ускоренная Буря

Охотники за Бурей: на гребне волны (отряды)
Оседлайте волну и постарайтесь удержаться на плаву. Кто продержится дольше всех?

Особенности:

  • В начале игры у всех есть транспорт
  • Во время матча вы будете периодически получать импульсные гранаты
  • Побеждает последний выживший

Водный бой (отряды)
Простое летнее развлечение: попробуйте уничтожить соперников новыми водяными бомбочками!

Особенности:

  • Возрождение включено
  • Основной урон наносят новые водяные бомбочки
  • Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков

Усиление (одиночные бои)
Станьте самым могущественным игроком матча. Используйте как можно больше защитных зелий, и пусть кроме вас не останется никого.

Особенности:

  • Возрождение включено в начале матча, но через определённое время оно отключается
  • Максимальная прочность щита увеличивается с каждым использованным защитным зельем
  • Количество защитных зелий в грузах с припасами значительно увеличено
  • Когда возрождение отключается, щит полностью восстанавливается

Своих не бросаем (парные сражения)
Наша сила — в единстве. Своих не бросаем!

Особенности:

  • Пока в команде нет тяжелораненных игроков, на неё постоянно действует эффект прыскучего нектара
  • Тяжелораненные игроки получают иммунитет к урону
  • Пока ваш напарник тяжело ранен, вы теряете эффект прыскучего нектара и периодически получаете урон

На вес золота (парные сражения)
В этом режиме вас ждёт острая нехватка ресурсов, поэтому тщательно планируйте строительство!

Особенности:

  • В начале игры вы получаете определённый запас строительных материалов
  • Во время матча получить дополнительные ресурсы невозможно
  • Последний выживший побеждает

Попадания в голову (парные сражения)
Не торопитесь — точность важнее скорости. Пусть победит самый меткий.

Особенности:

  • Урон наносят только попадания в голову
  • Дробовики исключены из игры

Танковый бой (отряды)
Небольшое изменение обычной КБ — в начале матча у всех игроков сильно увеличивается запас здоровья и прочность щита.

Особенности:

  • «Поглощение» включено и усилено в соответствии с увеличенным запасом здоровья
  • Запас патронов увеличен
  • Никаких лечебных предметов

Рай для строителя (отряды)
Место, где строители могут блеснуть своими умениями и построить всё, что только хочется.

Особенности:

  • Прочность построек сильно увеличена
  • Количество добываемых ресурсов увеличено
  • Включено редактирование для всех (игроки могут редактировать все постройки, возведённые другими игроками)

Награда за голову (парные сражения)
Вновь объявлена «Награда за голову»! Убивайте других игроков, собирайте их монеты и докажите, что лучше вас никого не найти!

Особенности:

  • Вы начинаете с оружием и тремя жизнями
  • Преследуйте и уничтожайте важные цели, которые появляются на карте
  • Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков

Арсенал (одиночные сражения)
Докажите, что способны побеждать любым оружием! Чем больше убийств вы совершите, тем хуже будет становиться ваше оружие.

Особенности:

  • Вы начинаете игру с лучшим оружием в игре
  • При убийстве других игроков оружие становится хуже
  • Побеждает игрок, который первым совершит убийство с помощью последнего оружия

Потасовка (отряды)
Классическая командная «Потасовка» на новый лад. Ставки выше, надежных друзей меньше.

Особенности:

  • Возрождение включено
  • Оружие только необычного качества и лучше
  • Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков

Изменчивый набор (отряды)
Покажите, как умеете адаптироваться к изменчивости современного мира. Все игроки будут периодически получать одинаковый случайный набор снаряжения.

Особенности:

  • Все игроки периодически получают новое снаряжение
  • Возрождение включено
  • Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков

Стратегия строительства (отряды)
Подумайте дважды, прежде чем что-либо строить. Какой материал вам использовать?

Особенности:

  • Прочность построек из металла и камня повышена
  • Количество добываемых металла и камня увеличено
  • Максимальный запас металла и камня уменьшен

Напомним, что в середине мая в Fortnite стартовал девятый сезон «Будущее за вами» с роботами, пневмотрубами и высокими технологиями.

Источник: EA

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