В Fortnite стартовало временное событие «14 дней лета», в рамках которого игроки каждый день будут получать новый игровой режим

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Разработчики «королевской битвы» Fortnite запустили очередное временное событие «14 дней лета», в рамках которого будут каждый день открывать игрокам новый контент. В частности, ровно на 24 часа в игре будет появляться специальное оружие, новый временный режим, а также награды, испытания, экипировка и т.д.

Ниже приведен полный список временных режимов, в игре они будут появляться в произвольном порядке:

Тяжёлый металл (отряды)

В этом режиме ящики с добычей содержат только тяжёлое оружие. Вооружитесь как следует и отправляйтесь в бой!

Особенности:

Только оружие, в названии которого есть слово «тяжёлый»

Количество добываемого металла увеличено

Ускоренная Буря

Охотники за Бурей: на гребне волны (отряды)

Оседлайте волну и постарайтесь удержаться на плаву. Кто продержится дольше всех?

Особенности:

В начале игры у всех есть транспорт

Во время матча вы будете периодически получать импульсные гранаты

Побеждает последний выживший

Водный бой (отряды)

Простое летнее развлечение: попробуйте уничтожить соперников новыми водяными бомбочками!

Особенности:

Возрождение включено

Основной урон наносят новые водяные бомбочки

Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков

Усиление (одиночные бои)

Станьте самым могущественным игроком матча. Используйте как можно больше защитных зелий, и пусть кроме вас не останется никого.

Особенности:

Возрождение включено в начале матча, но через определённое время оно отключается

Максимальная прочность щита увеличивается с каждым использованным защитным зельем

Количество защитных зелий в грузах с припасами значительно увеличено

Когда возрождение отключается, щит полностью восстанавливается

Своих не бросаем (парные сражения)

Наша сила — в единстве. Своих не бросаем!

Особенности:

Пока в команде нет тяжелораненных игроков, на неё постоянно действует эффект прыскучего нектара

Тяжелораненные игроки получают иммунитет к урону

Пока ваш напарник тяжело ранен, вы теряете эффект прыскучего нектара и периодически получаете урон

На вес золота (парные сражения)

В этом режиме вас ждёт острая нехватка ресурсов, поэтому тщательно планируйте строительство!

Особенности:

В начале игры вы получаете определённый запас строительных материалов

Во время матча получить дополнительные ресурсы невозможно

Последний выживший побеждает

Попадания в голову (парные сражения)

Не торопитесь — точность важнее скорости. Пусть победит самый меткий.

Особенности:

Урон наносят только попадания в голову

Дробовики исключены из игры

Танковый бой (отряды)

Небольшое изменение обычной КБ — в начале матча у всех игроков сильно увеличивается запас здоровья и прочность щита.

Особенности:

«Поглощение» включено и усилено в соответствии с увеличенным запасом здоровья

Запас патронов увеличен

Никаких лечебных предметов

Рай для строителя (отряды)

Место, где строители могут блеснуть своими умениями и построить всё, что только хочется.

Особенности:

Прочность построек сильно увеличена

Количество добываемых ресурсов увеличено

Включено редактирование для всех (игроки могут редактировать все постройки, возведённые другими игроками)

Награда за голову (парные сражения)

Вновь объявлена «Награда за голову»! Убивайте других игроков, собирайте их монеты и докажите, что лучше вас никого не найти!

Особенности:

Вы начинаете с оружием и тремя жизнями

Преследуйте и уничтожайте важные цели, которые появляются на карте

Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков

Арсенал (одиночные сражения)

Докажите, что способны побеждать любым оружием! Чем больше убийств вы совершите, тем хуже будет становиться ваше оружие.

Особенности:

Вы начинаете игру с лучшим оружием в игре

При убийстве других игроков оружие становится хуже

Побеждает игрок, который первым совершит убийство с помощью последнего оружия

Потасовка (отряды)

Классическая командная «Потасовка» на новый лад. Ставки выше, надежных друзей меньше.

Особенности:

Возрождение включено

Оружие только необычного качества и лучше

Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков

Изменчивый набор (отряды)

Покажите, как умеете адаптироваться к изменчивости современного мира. Все игроки будут периодически получать одинаковый случайный набор снаряжения.

Особенности:

Все игроки периодически получают новое снаряжение

Возрождение включено

Побеждает команда, которая первой наберет определённое количество очков

Стратегия строительства (отряды)

Подумайте дважды, прежде чем что-либо строить. Какой материал вам использовать?

Особенности:

Прочность построек из металла и камня повышена

Количество добываемых металла и камня увеличено

Максимальный запас металла и камня уменьшен

Напомним, что в середине мая в Fortnite стартовал девятый сезон «Будущее за вами» с роботами, пневмотрубами и высокими технологиями.

Источник: EA